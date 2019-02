Για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες μέρες, βάνδαλοι βεβήλωσαν τον τάφο του Καρλ Μαρξ στο κοιμητήριο του Χαίγκειτ στο Λονδίνο.

Οι άγνωστοι έγραψαν με κόκκινη μπογιά τις λέξεις «δόγμα του μίσους» και «αρχιτέκτονας της γενοκτονίας».

Η νέα επίθεση στο μνημείο έγινε λιγότερο από δύο εβδομάδες από την πρώτη βεβήλωση, κατά την οποία άγνωστοι επιχείρησαν να καταστρέψουν με σφυρί την μαρμάρινη επιγραφή που φέρει το όνομα του Μαρξ.

Επισκέπτες του κοιμητηρίου δήλωσαν στην εφημερίδα Guardian σοκαρισμένοι από την βεβήλωση του μνημείου. Ο Μάξουελ Μπλόουφιλντ , ο οποίος εργάζεται για το Βρετανικό Μουσείο, δήλωσε ότι ο δράστης «είναι προφανώς κάποιος που στέκεται πολύ επικριτικά κατά του Μαρξ και στην ιστορία του. Απλώς εκπλήσσομαι που κάποιος το 2019 αισθάνεται ότι χρειάζεται να κάνει κάτι τέτοιο», είπε.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι δεν έχουν γίνει συλλήψεις για την πρώτη βεβήλωση του τάφου του Μαρξ στις 4 Φεβρουαρίου.

Vandals back at Marx Memorial, Highgate Cemetery. Red paint this time, plus the marble tablet smashed up. Senseless. Stupid. Ignorant. Whatever you think about Marx's legacy, this is not the way to make the point. pic.twitter.com/hGKBMYGWNy