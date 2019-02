Το πλοίο μιας γερμανικής ΜΚΟ που δραστηριοποιείται στη Μεσόγειο περισυλλέγοντας από τη θάλασσα ανθρώπους σε κίνδυνο, ξαναβαφτίστηκε την Κυριακή παίρνοντας το όνομα του Αϊλάν Κούρντι, του αγοριού από τη Συρία που αναδείχθηκε σε σύμβολο της μεταναστευτικής κρίσης το 2015.

Η οικογένεια Κούρντι προερχόταν από το Κομπάνι της βόρειας Συρίας και στόχος της ήταν να φτάσει στον Καναδά.

Ο 3χρονος Αϊλάν Κούρντι πνίγηκε μαζί με τον μεγαλύτερο αδερφό του, τον Γκαλίπ και τη μητέρα τους, τη Ρεχάνα, όταν το φουσκωτό στο οποίο επέβαιναν βυθίστηκε στο Αιγαίο.

Το πτώμα του παιδιού ξεβράστηκε σε μια τουρκική παραλία στις 2 Σεπτεμβρίου 2015. Η φωτογραφία εκείνη, με το παιδί ξαπλωμένο μπρούμυτα στην αμμουδιά, έκανε τον γύρο του κόσμου και σόκαρε την κοινή γνώμη παγκοσμίως.

