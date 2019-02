H Nan Goldin διοργάνωσε μια διαμαρτυρία στο Μουσείο Guggenheim στη Νέα Υόρκη το βράδυ του Σαββάτου και μαζί με αρκετούς ακόμη συμμετέχοντες έριξαν χιλιάδες ιατρικές συνταγές στο αίθριο για να διαμαρτυρηθούν ενάντια στην αποδοχή των δωρεών του ιδρύματος από την οικογένεια που κατασκευάζει το φάρμακο OxyContin.

Το παυσίπονο OxyContin κατηγορείται πως είναι η αιτία της κρίσης των οπιοειδών στην Αμερική και η γνωστή φωτογράφος Nan Goldin έχει εδώ και ένα περίπου χρόνο ξεκινήσει μια μεγάλη εκστρατεία εναντίον του.

Η οικογένεια Sackler της Purdue Pharma μπήκε στο στόχαστρο των ακτιβιστών οι οποίοι κατηγορούν το μουσείο για «συνενοχή στο έγκλημα» με την αποδοχή δωρεών από την εταιρία και χθες βράδυ μοίραζαν στους επισκέπτες φυλλάδια, τα έριχναν από ψηλά στο αίθριο ενώ σκόρπισαν και μπουκάλια με ψεύτικα χάπια.

Protestors staged a die-in & dropped flyers @ the #Guggenheim tonight demanding that the museum remove the name of the Sackler family, owners of ⁦@purduepharma⁩ that produces OxyContin. The pill kills ~200 people every day #OpioidEpidemic. Read more: https://t.co/UjEqeTLfYr pic.twitter.com/pRmoS3qRKY