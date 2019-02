Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε κι οκτώ τραυματίστηκαν σήμερα σε ένα σιδηροδρομικό δυστύχημα σήμερα στα περίχωρα της Βαρκελώνης.

Στο δυστύχημα ενεπλάκησαν δύο αμαξοστοιχίες του σιδηροδρομικού δικτύου Rodalies και συνέβη μεταξύ των πόλεων Σαντ Βισένς ντε Καστελέτ και Μανρέσα, με αποτέλεσμα να προκληθούν προβλήματα στα δρομολόγια των τρένων.

Τα δύο τρένα συγκρούστηκαν μετωπικά, εξήγησε ο Χοάν Γκαρθία, ο εκπρόσωπος τύπου των καταλανικών πρώτων βοηθειών, στο τηλεοπτικό δίκτυο TV3.

#Breaking: At least 1 person dead and at least 8 people injured, when two trains collided with each other in #Spain in the Catalonian city of #Barcelona pic.twitter.com/wZGw2wofIx