Ένα βίντεο που δείχνει μια ετοιμόγεννη σχεδόν γυναίκα να κακομεταχειρίζεται από την ασφάλεια του μετρό της Στοκχόλμης έχει προκαλέσει ένα κύμα οργισμένων αντιδράσεων στη Σουηδία.

Η γυναίκα, η οποία ήταν μαζί με τη μικρή κόρη της, συνελήφθη χωρίς εισιτήριο σύμφωνα με δηλώσεις των αξιωματούχων.



Μετά από λογομαχία οι φρουροί ασφαλείας έσυραν την γυναίκα έξω από το τρένο και την υποχρέωσαν με τη βία να παραμείνει σε ένα παγκάκι.



Μετά το συμβάν, η έγκυος μετέβη εσπευσμένα σε νοσοκομείο και οι δύο φρουροί τέθηκαν σε διαθεσιμότητα μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα για το συμβάν.



Η αστυνομία δήλωσε ότι διερευνά το περιστατικό στο σταθμό του μετρό Hotorget ως πιθανή περίπτωση επίθεσης, καθώς η γυναίκα τραυματίστηκε.



«Υπάρχουν πολλά βίντεο από κινητά τηλέφωνα που έχουν αναρτηθεί στα κοινωνικά μέσα, τα οποία υποδηλώνουν ότι οι φρουροί ήταν πολύ βίαιοι», δήλωσε στους δημοσιογράφους, ο Henrik Palmer, εκπρόσωπος του φορέα παροχής δημόσιων μεταφορών SL της Στοκχόλμης.



Παρά το γεγονός ότι ήταν δύσκολο να γίνουν σωστές εκτιμήσεις για το περιστατικό, ο ίδιος αναγνώρισε ότι το συγκεκριμένο περιστατικό σε είχε αντιμετωπιστεί σωστά στο σύνολό του.

A pregnant black woman with her child beside her.

