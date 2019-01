Επαγγελματίες ψαράδες από όλο τον κόσμο συγκεντρώθηκαν το περασμένο Σαββατοκύριακο στη λίμνη Σιρόκα Πολιάνα, σε υψόμετρο 1.500 μέτρων για να λάβουν μέρος στον πιο παγωμένο παγκόσμιο πρωτάθλημα ψαρέματος.



Πρόκειται -όπως μετέδωσαν τα βουλγαρικά μέσα ενημέρωσης- για το 16ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ψαρέματος σε παγωμένη λίμνη, το οποίο συγκέντρωσε συμμετοχές από 15 χώρες (Ουκρανία, Λευκορωσία, Βουλγαρία, Τσεχία, Εσθονία, Φινλανδία, Λετονία, Λιθουανία, Μογγολία, Νορβηγία, Πολωνία, Ρουμανία, Ρωσία, Σουηδία και ΗΠΑ).

Έπειτα από μία εβδομάδα προετοιμασίας σε λίμνες και κοντινά φράγματα, οι 150 διαγωνιζόμενοι ρίχτηκαν στη μάχη ενάντια στον πάγο, φορώντας λαστιχένιες μπότες και σκάβοντας τον πάγο για να φτάσουν στο πολυπόθητο τρόπαιο, τη μεγαλύτερη ψαριά. Από τους 150 διαγωνιζόμενους, 75 ήταν αυτοί που διαγωνίστηκαν στο ατομικό μέρος και οι υπόλοιποι στο ομαδικό.

The 16th World Ice Fishing Championship is taking place in Bulgaria, where 15 countries have sent teams to the competition to vie for the world ice fishing title.



The teams battled snow drifts and knee-deep slush to get to their competition ground on a frozen lake



