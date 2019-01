Έκρηξη από διαρροή αερίου προκλήθηκε σήμερα στη Χάγη με αποτέλεσμα να τραυματιστούν εννέα άνθρωποι όταν μέρος της πολυκατοικίας τους κατέρρευσε, ανακοίνωσε σήμερα η πυροσβεστική υπηρεσία της ολλανδικής πόλης.

Σε ανακοίνωσή της, η πυροσβεστική υπηρεσία της Χάγης αναφέρει ότι επτά άνθρωποι χρειάστηκε να διακομιστούν στα πλησιέστερα νοσοκομεία.

Emergency workers search a collapsed building in The Hague after a suspected gas explosion https://t.co/gnambo5qZD pic.twitter.com/TGGhsYwJzj