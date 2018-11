O αριθμός των γυναικών που σκοτώθηκαν από τον σύντροφό τους ή έναν συγγενή τους αυξάνεται παγκοσμίως με το σπίτι να αποτελεί πλέον το πιο επικίνδυνο μέρος για μια γυναίκα.

Σύμφωνα με έκθεση του Παγκόσμιου Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα (UNODC), περίπου 50.000 γυναίκες δολοφονήθηκαν παγκοσμίως πέρυσι από έναν νυν ή έναν πρώην σύντροφο ή ένα μέλος της οικογένειάς τους, ήτοι 137 την ημέρα ή έξι την ώρα.

«Ενώ η τεράστια πλειονότητα των θυμάτων ανθρωποκτονιών είναι άνδρες, οι γυναίκες εξακολουθούν να πληρώνουν το υψηλότερο τίμημα ως αποτέλεσμα της ανισότητας των φύλων, των διακρίσεων και των αρνητικών στερεοτύπων», ανέφερε σε μια ανακοίνωση ο εκτελεστικός διευθυντής του UNODC, Γιούρι Φεντότοφ.

About 6 women were killed by intimate partners or family members every hour in 2017!

We must step up efforts to counter violence against women and girls before it escalates into gender-related killing.

New #UNODC report: https://t.co/YtuzAnDfhC#HearMeToo #OrangeTheWorld #16days pic.twitter.com/3kpSyrGYrS — UN Office on Drugs and Crime (@UNODC) 26 Νοεμβρίου 2018





Παρά τις πρόσφατες υψηλού προφίλ εκστρατείες όπως το #ΜeToo, στην οποία οι γυναίκες καταγγέλλουν δημόσια τη σεξουαλική παρενόχληση, παραμένει πολύ πιο πιθανό να δολοφονηθούν από τον σύντροφο ή ένα μέλος της οικογένειάς τους σε σχέση με τους άνδρες.

Ο συνολικός αριθμός αυτών των δολοφονιών αυξήθηκε ελαφρά από το 2012 έως το 2017 – και η αναλογία των γυναικών θυμάτων ανθρωποκτονιών που σκοτώθηκαν από τους συντρόφους τους ή μέλη των οικογενειών τους αυξήθηκε από λιγότερο από τις μισές το 2012 σε σχεδόν έξι στις δέκα πέρυσι, σύμφωνα με την έκθεση.

Πολλές δολοφονήθηκαν από συντρόφους τους που τις κακοποιούσαν, ενώ άλλες ήταν θύματα των λεγόμενων εγκλημάτων τιμής ή διαφορών για θέματα προίκας, προστίθεται.

Οι δολοφονίες από συντρόφους ή μέλη της οικογένειας συχνά δεν είναι η πρώτη και μοναδική επίθεση αλλά η κορύφωση προϋπάρχουσας ενδοοικογενειακής βίας.

50,000 women killed by intimate partners or family members in 2017, making home the most dangerous place for women, finds new @UNODC report#UNNewsStory #16Days #ENDviolence #OrangeTheWorld https://t.co/sQb2i3Fb7J — UN News (@UN_News_Centre) 26 Νοεμβρίου 2018





«Αυτά τα σοκαριστικά ευρήματα δείχνουν τις καταστροφικές συνέπειες της ανισότητας των φύλων που διαιωνίζουν τη βία κατά των γυναικών», δήλωσε στο Thomson Reuters Foundation η Σάρα Μάστερς, διευθύντρια στην ομάδα προάσπισης δικαιωμάτων Womankind Worldwide.

Η έκθεση του UNODC καλεί για περισσότερη δράση προκειμένου να καταπολεμηθεί η βία με βάση το φύλο περιλαμβανομένου του μεγαλύτερου συντονισμού ανάμεσα στην αστυνομία, στους γιατρούς, στις κοινωνικές υπηρεσίες από κοινού με την εργασία προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ειδικές υπηρεσίες υποστήριξης θα είναι διαθέσιμες για τις γυναίκες που κινδυνεύουν.

Οι άνδρες θα πρέπει επίσης να εμπλακούν σε προγράμματα για την καταπολέμηση των καταστροφικών ρόλων των φύλων από την εκπαίδευση κατά την πρώιμη παιδική ηλικία και στο εξής, προστίθεται στην έκθεση.

New #UNODC report reveals 87,000 women were killed in 2017🌍



50,000 of them were killed by intimate partners or family members which makes the home the most dangerous place for women.



Full Report: https://t.co/JBzLuTfVjH#FemicideReport #HearMeToo #OrangeTheWorld pic.twitter.com/XaUbCzIEB4 — UN Office on Drugs and Crime (@UNODC) 25 Νοεμβρίου 2018





Με πληροφορίες από ΑΠΕ- ΜΠΕ