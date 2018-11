Ένοπλος άνοιξε πυρ σε εστιατόριοo στην πόλη Θάουζαντ Όακς, στη Νότια Καλιφόρνια. Υπάρχουν αναφορές για πολλούς τραυματίες.

Όπως μεταδίδει το τοπικό παράρτημα του NBC, γύρω στις 11:15 το βράδυ της Τετάρτης η αστυνομία δέχτηκε κλήση για πυροβολισμούς εντός του εστιατορίου.

Το εστιατόριο εκείνη την ώρα ήταν κατάμεστο.

Ένας από τους αστυνομικούς που έφτασαν στο σημείο πυροβολήθηκε από τον δράστη. Δεν είναι σαφές το μέγεθος των τραυμάτων του.

Σύμφωνα με τα αμερικάνικα ΜΜΕ, διακρίνεται αίμα στον δρόμο εκτός του εστιατορίου και άνθρωποι μεταφέρονται στο νοσοκομείο.

Mitchell Hunter, 19, of Simi Valley, has bloodied hands after breaking a window with a chair to get out of Borderline after he heard shots on the dancefloor. #Borderline #Borderlineshooting pic.twitter.com/x3MX1rkNDf