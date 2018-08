Ένας άνευ προηγουμένου καύσωνας αναμένεται να πλήξει την Ευρώπη το επόμενο τριήμερο με τις θερμοκρασίες να σημειώνουν τιμές ρεκόρ σε χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία και οι χώρες της Ιβηρικής.

Το Σάββατο αναμένεται να είναι η θερμότερη μέρα της εβδομάδας. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους δεν αποκλείεται στην Ιβηρική να σπάσει το πανευρωπαϊκό ρεκόρ των 47,8 βαθμών Κελσίου που κρατά η Αθήνα από τις 10 Ιουλίου του 1977.

Τη χτεσινή μέρα σε πολλές πόλεις της Ισπανίας όπως στην Κόρντομπα και την Μαδρίτη η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 41 βαθμούς. Σήμερα η θερμοκρασία στην περιοχή του Μπανταχόθ, κοντά στα σύνορα με την Πορτογαλία, αναμένεται να φτάσει τους 44 βαθμούς.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ισπανίας εξέδωσε προειδοποίηση μέχρι τουλάχιστον και την Κυριακή στην οποία αναφέρει ότι ο καύσωνας στα νοτιοδυτικά θα είναι «ιδιαίτερα έντονος και θα έχει διάρκεια»

Η πανευρωπαϊκή ιστοσελίδα Meteoalarm, η οποία παρέχει πληροφορίες για την αντιμετώπιση ακραίων καιρικών φαινομένων, έχει ήδη εκδώσει «κόκκινη προειδοποίηση» (πάνω από 45 βαθμούς Κελσίου) που χαρακτηρίζει πολύ επικίνδυνη την κατάσταση για τις ανθρώπινες ζωές, για το μεγαλύτερο τμήμα της νότιας Πορτογαλίας και για την επαρχία Μπανταχόθ.

Temperatures across Iberia could beat the all time continental European record of 48.0 °C later this week. The intense #heatwave will extend into much of southwest France as well pic.twitter.com/WArc1wcgyr