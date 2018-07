Έκκληση προς τον Ντόναλντ Τραμπ να σταματήσει να χαρακτηρίζει τους δημοσιογράφους και τα μέσα ενημέρωσης «εχθρούς του λαού» απηύθυνε ο εκδότης των New York Times.

Σε κατ'ιδίαν συνάντηση τους του τόνισε πως η ρητορική αυτή εγείρει τον κίνδυνο φαινομένων βίας εναντίον των ΜΜΕ.

Λεπτομέρειες σε σχέση με τη συνάντηση δημοσιοποίησε ο ίδιος ο εκδότης της εφημερίδας Άρθουρ Γκρεγκ Σάλτσμπεργκερ, μετά από tweet του Αμερικανού προέδρου.

Ο κ Σάλτσμπεργκερ επιβεβαίωσε ότι είχε πριν από δέκα ημέρες συνάντηση με τον Τραμπ στο Λευκό Οίκο, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου. Αποδέχθηκε όπως είπε την πρόσκληση ώστε να εκφράσει στον πρόεδρο την ανησυχία του για την ρητορική του κατά του Τύπου, που προκαλεί έντονο προβληματισμό.

Ο εκδότης των ΝΥΤ είπε στον Τραμπ ότι οι κατηγορίες του για «ψευδείς ειδήσεις» είναι αναληθείς και επιζήμιες, ενώ του εξήγησε πως ακόμη πιο επικίνδυνος είναι ο χαρακτηρισμός «εχθρός του λαού».

Ο Τραμπ στο tweet του αρχικά έκανε λόγο για μια πολύ καλή συνάντηση αλλά αργότερα κατηγόρησε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι θέτουν σε κίνδυνο τις ζωές των ανθρώπων μέσω των αναφορών τους.

«Περάσαμε πολύ χρόνο συζητώντας για τις τεράστιες ποσότητες Fake News, που δημοσιεύονται από τα ΜΜΕ και πώς τα Fake News έχουν μεταμορφωθεί σε μία φράση, "Εχθρός του Λαού". Θλιβερό!», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος.

