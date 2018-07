Απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν την έναρξη της κοινής συνέντευξης Τύπου των ηγετών της Ρωσίας και των ΗΠΑ, στο Ελσίνκι.

Άνδρες των υπηρεσιών ασφαλείας απομάκρυναν έναν άνδρα από την αίθουσα όπου επρόκειτο να δώσουν κοινή συνέντευξη Τύπου ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος ύψωσε μία επιγραφή με το μήνυμα «Συνθήκη για την απαγόρευση των πυρηνικών».

Ο άντρας απομακρύνθηκε άμεσα από την αίθουσα, μετά την επέμβαση των ανδρών των υπηρεσιών ασφαλείας.

A protest is taking place inside the Presidential palace where Donald Trump and Vladimir Putin are due to hold a press conference shortly https://t.co/j9qIIh4fVq pic.twitter.com/OXz305SvlH