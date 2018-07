Οι συνομιλίες με τη Βόρεια Κορέα για την αποπυρηνικοποίηση της κορεατικής χερσονήσου «πηγαίνουν καλά», διαβεβαίωσε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ.

Παράλληλα, ο αμερικανός πρόεδρος τα έβαλε με αυτούς που εξέφρασαν αμφιβολίες για την πρόοδο των διαβουλεύσεων και τόνισε πως «αν δεν ήμουν εγώ, τώρα θα ήμασταν τώρα σε πόλεμο με τη Βόρεια Κορέα».

Ειδικότερα, ο Τραμπ έγραψε στο Twitter:

«Πολλές καλές συνομιλίες με τη Βόρεια Κορέα -- πηγαίνουν καλά! Στο διάστημα αυτό, όχι Εκτοξεύεις Πυραύλων ούτε Πυρηνικές Δοκιμές εδώ και 8 μήνες. Όλη η Ασία είναι ενθουσιασμένη. Μόνο το Κόμμα της Αντιπολίτευσης, που περιλαμβάνει τα Fake News, παραπονιέται. Αν δεν ήμουν εγώ, τώρα θα ήμασταν τώρα σε Πόλεμο με τη Βόρεια Κορέα!».

Many good conversations with North Korea-it is going well! In the meantime, no Rocket Launches or Nuclear Testing in 8 months. All of Asia is thrilled. Only the Opposition Party, which includes the Fake News, is complaining. If not for me, we would now be at War with North Korea!