Ζωντανά βρέθηκαν τα 12 αγόρια με τον προπονητή τους, μετά από εννέα ημέρες, καθώς είχαν παγιδευτεί μέσα σε πλημμυρισμένο σπήλαιο στην Ταϊλάνδη.

«Και οι 13 είναι ασφαλείς» επιβεβαίωσε ο κυβερνήτης του Τσιάνγκ Ράι, μιλώντας μετά από μία τεράστια επιχείρηση διάσωσης στο σπήλαιο Θαμ Λουάνγκ.

Οι διασώστες ήλπιζαν ότι τα παιδιά με τον προπονητή τους θα έχουν βρει καταφύγιο από τα νερά της πλημμύρας σε κάποιο ανάχωμα σε υπόγειο θάλαμο του σπηλαίου.

