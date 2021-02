Εργαζομένους 25 διαφορετικών ειδικοτήτων αναζητά αυτή τη στιγμή η Pfizer για τη στελέχωση του Ψηφιακού Κέντρου Τεχνολογίας της στη Θεσσαλονίκη.

Ήδη, η Pfizer παρουσιάζει το Ψηφιακό Κέντρο Τεχνολογίας στη Θεσσαλονίκη στην πανεπιστημιακή κοινότητα, καθώς διαβλέπει σημαντικές προοπτικές για συνέργειες με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ενώ αναζητά τους επόμενους εργαζόμενους του Hub ανάμεσα στους κορυφαίους φοιτητές. Στις 19 Νοεμβρίου 2020, τα στελέχη της εταιρείας παρουσίασαν το Ψηφιακό Κέντρο Τεχνολογίας (Hub) σε φοιτητές του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, έπειτα από σχετική πρόσκληση, κατά τη διάρκεια διαδικτυακής εκδήλωσης.

Στην εκδήλωση, που συντονίστηκε από τον επίκουρο καθηγητή Κωνσταντίνο Φούσκα, έλαβαν μέρος περισσότεροι από 130 φοιτητές, καθώς και αρκετά μέλη ΔΕΠ της σχολής. Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για το έργο και τα μελλοντικά σχέδια του Κέντρου και τις δυνατότητες σταδιοδρομίας σε αυτό. Επίσης, στις 2 Δεκεμβρίου 2020, τα στελέχη της εταιρείας παρουσίασαν το Κέντρο, μέσω μιας διαδικτυακής εκδήλωσης στους φοιτητές και καθηγητές του Τομέα Τεχνολογιών Γνώσης, Δεδομένων και Ιστού της Σχολής Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Συζήτησαν μαζί τους για το έργο και τα σχέδια του Κέντρου, καθώς και για τις δυνατότητες που υπάρχουν για συνεργασία στον τομέα της έρευνας, αλλά και για τις ευκαιρίες καριέρας που προκύπτουν για τους φοιτητές και τους απόφοιτους του Τομέα και του ευρύτερου Πανεπιστημίου. Στη συζήτηση υπήρξαν πολλές ερωτήσεις από τους συμμετέχοντες του Πανεπιστημίου και αρκετές εκδηλώσεις ενδιαφέροντος για θέσεις εργασίας στο Hub.

Οι διαθέσιμες θέσεις εργασίας στη Θεσσαλονίκη αφορούν τις εξής ειδικότητες: Senior Associate, Network Engineer, Supply Chain Visibility Software Engineer, Supply Chain Analytics and Database Specialist, Product Metrics Analyst, Sr Manager Data Scientist x2, Associate, Portfolio & Operations, Sr. Mgr. Service Reliability Engineer, Software Development Team Leader, Scrum Master (Manager DevSecOps Applications), Salesforce Engineer, Microservices Lead, Scrum Master (Manager, Solution Engineer -MARM), Product Owner, Application Service Delivery Manager, Manager Analytics Solution Engineer, Corporate Affairs Digital Program Delivery Manager, Application Delivery Manager (RnD), Visual Analytics Lead, Data Science Manager, Kaizen Facilitation and Agile Coaching Manager, Senior BI/Analytics Engineer, Lead Engineer for Web Publishing Roadmap (PHP/CMS), DBA/DB Engineer for Technology & Infrastructure Liaison – Applications Management, Senior Platform Engineer, Business Analyst / Digital Portfolio Manager.

