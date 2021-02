Επικρίσεις δέχεται το Instagram από χρήστες των social media, για ένα emoji που εμφανιζόταν ως επιλογή όταν πληκτρολογούσε κάποιος την λέξη «σκύλος» στα story.

Μεταξύ των εικονιδίων που προτείνονταν αυτομάτως κάτω από την λέξη "dog", εκτός από emoji σκύλων περιλαμβανόταν και ένα εικονίδιο πακέτου κινέζικου φαγητού, με πολλούς να σχολιάζουν πως αυτό ενίσχυε ρατσιστικά στερεότυπα για την διατροφή των Κινέζων.

Παρότι αρκετοί χρήστες διαμαρτύρονταν από το 2019 για το πρόβλημα, τελικά το θέμα έφτασε στο Instagram μόλις φέτος όταν το παρατήρησε ένας υπάλληλος της κοινωνικής πλατφόρμας. Το εικονίδιο του χάρτινου κουτιού εμφανιζόταν μόνο στις συσκευές της Apple, όταν κάποιος έψαχνε για emoji ή για GIF με θέμα τους σκύλους.

Το χάρτινο takeout με μία κινεζική παγόδα στο εξωτερικό του κουτιού, ήταν μία από τις εφτά επιλογές, ανάμεσα σε εικονίδια σκύλων, ιχνών από πατούσες σκύλων και ενός χοτ-ντογκ.

why did i search up dog on @instagram and chinese food comes up??? pic.twitter.com/v0ZqeStlCT