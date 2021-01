Οι Έλον Μασκ και Τζεφ Μπέζος έγιναν «πολυδισεκατομμυριούχοι» χάρη στις επικερδείς επίγειες επιχειρήσεις τους αλλά πρόσφατα πέρασαν σε νέο στάδιο, έχοντας επιδοθεί σε μια τεράστια διαμάχη στο διάστημα, για τους δορυφόρους του ίντερνετ που έχουν θέσει σε τροχιά γύρω από τη Γη.

Οι εταιρίες των δύο πλουσιότερων ανθρώπων του πλανήτη βρίσκονται σε αντιπαράθεση λόγω προβλημάτων που φαίνεται να προκαλεί η μια στην άλλη όσον αφορά τους δορυφόρους Starlink της SpaceX και Kuiper της Amazon.

Ο Έλον Μασκ πήρε θέση μέσω Twitter, καθώς η εταιρεία του επιχειρεί να πείσει την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Τηλεπικοινωνιών των ΗΠΑ να επιτρέψει στη SpaceX να μεταφέρει κάποιους από τους δορυφόρους τής Starlink σε χαμηλότερο υψόμετρο απ' ό,τι είχε αρχικά σχεδιαστεί.

«Δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα του κοινού η παρεμπόδιση της Starlink σήμερα, για ένα δορυφορικό σύστημα που η Amazon, στην καλύτερη περίπτωση, θα θέσει σε λειτουργία σε μερικά χρόνια», έγραψε ο Έλον Μασκ για την Amazon.

