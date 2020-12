Προσγειώθηκε στη Γη η ιαπωνική διαστημική κάψουλα που μεταφέρει δείγματα από μακρινό αστεροειδή, τα οποία θα μπορούσαν να δώσουν πληροφορίες για τη γέννηση του ηλιακού συστήματός μας.

Η κάψουλα Hayabusa-2, που έχει μέγεθος ψυγείου, είχε εκτοξευθεί το 2014 και πέρυσι πήρε δείγματα από τον αστεροειδή Ryugu, «το παλάτι του δράκου» στα ιαπωνικά, που βρίσκεται περίπου 300 εκατομμύρια χιλιόμετρα μακριά από τη Γη.

Οι επιστήμονες ελπίζουν ότι αυτά τα δείγματα, που έφτασαν στη Γη τη νύχτα του Σαββάτου, ίσως δώσουν πληροφορίες για τη γέννηση του ηλιακού συστήματος, πριν από 4,6 δισεκατομμύρια χρόνια.

The capsule in the Australian outback.



Magnificent images have been released from today's discovery and recovery of the #Hayabusa2 sample return capsule in the Woomera Prohibited Area, South Australia.



📷 @JAXA_en @haya2e_jaxa. pic.twitter.com/2JaqxhMB7n