Η Space X του Νοτιοαφρικανού μεγιστάνα και εφευρέτη Έλον Μασκ είναι με διαφορά η ιδιωτική εταιρεία που έχει κάνει τα περισσότερα «βήματα» στο Διάστημα.

Έχοντας στείλει τον Μάιο δύο αστροναύτες στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, η εταιρεία έχει απώτερο στόχο τον αποικισμό του Διαστήματος, με πρώτο σταθμό τη Σελήνη και το «βλέμμα» στραμμένο στον πλανήτη Άρη, τον κόκκινο πλανήτη.

Στην τελευταία εκτόξευση του πυραύλου Falcon 9, η ομάδα αποφάσισε να ενσωματώσει μια εξωτερική κάμερα στα πλαϊνά της πανίσχυρης ρουκέτας, καταγράφοντας το εντυπωσιακό ταξίδι στο διάστημα, από την ανατολική ακτή των ΗΠΑ, σε μια πολική τροχιά με ταχύτητες 5.950 χιλιομέτρων ανά ώρα!

Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο

Η Space X διοργανώνει αλλεπάλληλες αποστολές και δοκιμαστικές πτήσεις στο Διάστημα, χαρίζοντας εκτός των άλλων μερικά εντυπωσιακά πλάνα από τις προόδους στην εξερεύνηση του Διαστήματος.

The position of the Sun at the time of launch tonight could illuminate Falcon 9’s plume during flight, similar to a few past missions pic.twitter.com/KrO1zvzPNE

Pending Range availability, targeting back-to-back Falcon 9 launches from Florida on Sunday, August 30—another flight of Starlink from LC-39A at 10:12 a.m. EDT followed by the SAOCOM 1B mission from SLC-40 at 7:18 p.m. EDT pic.twitter.com/uV9MN2Nq2X