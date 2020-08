Ως «θύματα του Ολοκαυτώματος στον παράδεισο» παρουσιάζονται χρήστες του TikTok σε μία σειρά από βίντεο που κοινοποιούν στη δημοφιλή πλατφόρμα.

Οι χρήστες εμφανίζονται να χρησιμοποιούν μέικ απ για να αναπαραστήσουν σημάδια από βασανιστήρια, ενώ εξηγούν πώς «πέθαναν» στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης. Σε άλλα βίντεο οι χρήστες εμφανίζονται να μιλούν για τη γενοκτονία των Εβραίων ενώ σε μερικές περιπτώσεις, στο φόντο, παρουσιάζεται μία εικόνα του Άουσβιτς. Μερικοί φορούν ένα κίτρινο «Άστρο του Δαβίδ», όπως αυτά που φορούσαν υποχρεωτικά οι Εβραίοι κατά το Τρίτο Ράιχ. Τα βίντεο, στα οποία χρησιμοποιούνται τα #Holocaust και #heaven, μετράνε χιλιάδες προβολές στην πλατφόρμα.

Όπως μεταδίδει το Insider, τα βίντεο αυτά έχουν προκαλέσει αντιδράσεις ανάμεσα στους χρήστες με κάποιους να κάνουν λόγο για «ένα θλιβερό τρεντ» και κάλους άλλους να απευθύνουν έκκληση να σταματήσουν τα βίντεο αυτά καθώς αποτελούν ξεκάθαρο αντισημιτισμό «που τον αφήνετε να διαφεύγει».

Σύμφωνα με τους ίδιους τους δημιουργούς των βίντεο αυτά αποτελούν μία προσπάθεια να ευαισθητοποιήσουν γύρω από το ολοκαύτωμα. Μία έφηβη, από το Νιού Τζέρσεϊ, η οποία μίλησε στο Insider χωρίς να αποκαλύψει τα στοιχεία της, ανέφερε πως υποδύθηκε ένα θύμα του ολοκαυτώματος στο βίντεο που δημιούργησε για το TikTok «για να εκπαιδεύσει τους ανθρώπους» και γιατί ένιωσε πως ήταν «σημαντικό να ακουστούν αυτές οι ιστορίες».

Ο χαρακτήρας που υποδύεται αναφέρει ότι οδηγήθηκε με την οικογένειά της στο Άουσβιτς, όπου όλοι δολοφονήθηκαν όλοι στους θαλάμους αερίου. «Πάντα με ενδιέφερε η ιστορία του Ολοκαυτώματος» ανέφερε, προσθέτοντας πως ήθελε να φτιάξει ένα σχετικό βίντεο που θα ενημερώνει τους χρήστες της πλατφόρμας. «Δεν είχα σκοπό να προσβάλω», υπογράμμισε. Το βίντεο έχει αφαιρεθεί.





@tiktok_us did these girls really cosplay a holocaust victim and narrative for a tik tok.. such a callous mockery of the genocide of millions of jews and other marginalized groups, i feel sick #Holocaust #tiktok #holocaustchallenge (more to follow) pic.twitter.com/ZeDeddkRQ8