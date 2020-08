Ο Allen Pan δεν ήθελε να γυρίσει ένα ακόμα βίντεο για τη σημασία της μάσκας στην πανδημία του κορωνοϊού. Ήθελε κάτι πιο αποτελεσματικό από ένα απλό κήρυγμα, κάτι που θα μπορούσε να φέρει αποτελέσματα στους δρόμους της Καλιφόρνια όπου κατοικεί.

«Υπάρχουν πάρα πολλοί έξυπνοι άνθρωποι εκεί έξω που έχουν φτιάξει καλά βίντεο. Αν αυτά μπορούσαν να έχουν επηρεάσει κόσμο, θα το είχαν κάνει μέχρι τώρα», σχολιάζει ο νέος μηχανικός που αντί για λόγια αποφάσισε να περάσει στα έργα και κατασκεύασε έναν υδραυλικό εκτοξευτήρα μασκών που, όχι μόνο πετά, αλλά δένει τις μάσκες στα πρόσωπα των περαστικών.

«Νιώθω ότι οι άνθρωποι απλώς δεν φορούν μάσκες. Και θα έπρεπε! Οπότε τι θα κάνουμε για αυτό; Τι θα κάνω εγώ για αυτό;» αναρωτήθηκε στο κανάλι του Sufficiently Advanced και τελικά σχεδίασε μια περίπλοκη συσκευή που στοχεύει με λέιζερ στα πρόσωπα και εκτοξεύει με αρκετή ακρίβεια απλές μάσκες προστασίας. Πριν βγει στους δρόμους, την δοκίμασε πάνω σε κεφάλια πλαστικών μανεκέν και, φυσικά, στον εαυτό του.

America has a pandemic problem so I solved it by making a gun: pic.twitter.com/WRaiuVU90K