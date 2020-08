Η Apple ερευνά ένα σύστημα αυτοκαθαρισμού των προϊόντων της με την χρήση θερμότητας και φωτός.

Σύμφωνα με το AppleInsider, ο τεχνολογικός κολοσσός επιχειρεί να κατοχυρώσει ένα σύστημα «αποσύνθεσης οργανικών ρύπων στις θήκες των προϊόντων ή κοντά στους αισθητήρες», μέσω υπεριώδους (UV) ακτινοβολίας.

Η Apple ανέφερε πως οι αισθητήρες σε ένα Apple Watch ή ένα iPhone μπορούν να αξιοποιήσουν το όζον που παράγεται μέσω της υπεριώδους ακτινοβολίας για να καθαρίζουν και να αποσυνθέτουν «ανεπιθύμητες οργανικές ενώσεις» στη συσκευή.

«Η υπεριώδης ακτινοβολία μπορεί να εκκινήσει μια διαδικασία φωτο-οξείδωσης, που έχει ως αποτέλεσμα την αποσύνθεση του σκουαλένιου», αναφέρει η εταιρία. «Στην αντίδραση με την υπεριώδη ακτινοβολία, το σκουαλένιο με την χημική του φόρμουλα, αποσυντίθεται σε τρία υποπροϊόντα, που παύουν να είναι επικίνδυνα».

