Νέα κίνηση από την Google για το Android 11 απαγορεύει στις συσκευές τη χρήση αλγορίθμων, που αλλάζουν αυτόματα τα χαρακτηριστικά του προσώπου.

Η απόφαση ανακοινώθηκε από τον Mishaal Rahman του XDA Developers με ανάρτησή του στο twitter.

Τα smartphone όπως το X50 Pro εκτελούν συνήθως άμεσες επεξεργασίες, όπως το χρώμα του δέρματος, ακόμη και όταν η χρήση της «λειτουργίας ομορφιάς» είναι απενεργοποιημένη.

Τώρα, με τη νέα αλλαγή στις απαιτήσεις συμπεριφοράς API της κάμερας Android, οι αλλαγές στο πρόσωπο θα πρέπει να γίνουν μετά τη λήψη φωτογραφιών.

Η Google πλέον απαιτεί από τις νέες συσκευές Android «να διασφαλίζουν ότι η εμφάνιση του προσώπου δεν μεταβάλλεται, συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής της γεωμετρίας του προσώπου, του τόνου του δέρματος του προσώπου ή της εξομάλυνσης του δέρματος του προσώπου».

Το αίτημα αυτό μπορεί να ισχύει μόνο για to hardware της κάμερας, αλλά όχι για εργαλεία όπως το Instagram και το Snapchat.

Σύμφωνα με το Slash Gear, η κίνηση έχει ως στόχο να μειώσει τη χρήση φίλτρων που βελτιώνουν την εικόνα και ίσως να βοηθήσει στην επανεκτίμηση της ιδέας της τελειότητας στην κοινωνία.

After editing @MaxWinebach's review of the Vivo X50 Pro, I realized I didn't mention an interesting change in Google's Android 11 Compatibility Definition Document.



Google is proposing a new line in Section 7.5.4 - Camera API Behavior.https://t.co/vWp8zgqRJ5