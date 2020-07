Τα ΗΑΕ εκτόξευσαν νωρίς σήμερα την πρώτη διαστημική αποστολή τους στον Άρη, καθώς προσπαθούν να αναπτύξουν άμεσα τις επιστημονικές και τεχνολογικές τους δυνατότητες και να ξεπεράσουν την εξάρτησή τους από το πετρέλαιο.

Το διαστημικό σκάφος «Ελπίδα» των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων εκτοξεύτηκε από το Διαστημικό Κέντρο Τανεγκασίμα της Ιαπωνίας στη 1:58 μετά τα μεσάνυχτα, τοπική ώρα, για ένα επτάμηνο ταξίδι προς τον κόκκινο πλανήτη, όπου θα τεθεί σε τροχιά και θα στέλνει πίσω στη Γη δεδομένα για την ατμόσφαιρά του.

We have lift-off. H2A, the rocket carrying the Hope Probe to space, has launched from the Tanegashima Space Centre in Japan. #HopeMarsMission pic.twitter.com/pRKZLOL7NT

Η πρώτη εκτόξευση αραβικής διαστημικής αποστολής στον Άρη είχε αρχικά προγραμματιστεί για την 14η Ιουλίου, αλλά αναβλήθηκε δύο φορές εξαιτίας των κακών καιρικών συνθηκών.

Διαστημικές αποστολές στον Άρη, σχεδιάζουν ΗΠΑ και Κίνα. Συγκεκριμένα Perseverance Rover της NASA και το κινεζικό Tianwen 1 αναμένεται να εκτοξευθούν μέσα στο καλοκαίρι, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές οι πιθανές ημερομηνίες.

Με ανάρτησή της στο Twitter η ΝΑSA συνεχάρη την αποστολή των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

A New Hope: One more robot is on the way to Mars! Best wishes the @HopeMarsMission on the successful launch today. Enjoy the cruise, and I'll see you soon. pic.twitter.com/WD6Ma0LrVY