Το Facebook μπλόκαρε και σε κάποιες περιπτώσεις απέκλεισε χρήστες που προσπάθησαν να αναρτήσουν δημοσίευμα τού Guardian με μια σκληρή εικόνα αλυσοδεμένων αβορίγινων.

Το Σάββατο, ο Guardian Αυστραλίας είχε αποκαλύψει πως το Facebook απολογήθηκε επειδή από λάθος εμπόδισε έναν Αυστραλό χρήστη να ποστάρει τη φωτογραφία αυτή από το 1890. Η ανάρτηση τού χρήστη είχε στόχο να καταρρίψει τον ισχυρισμό του Αυστραλού πρωθυπουργου Σκοτ Μόρισον πως δεν υπήρχε σκλαβιά στη χώρα - σχόλιο που ο ίδιος ανακάλεσε μια μέρα αργότερα.

Το Facebook τότε αφαίρεσε τη φωτογραφία των αλυσοδεμένων Αβορίγινων με το πρόσχημα του «γυμνού περιεχομένου».

Η ανάρτηση «κατέβηκε», ο λογαριασμός του χρήστη μπλοκαρίστηκε, με το Facebook να προφασίζεται πως η φωτογραφία περιλάμβανε γυμνό, παραβιάζοντας τους κανόνες του μέσου.

Όταν ο Guardian Australia απηύθυνε ερώτηση στο Facebook για το αν η φωτογραφία εσφαλμένα επισημάνθηκε ως ακατάλληλη, το Facebook αναγνώρισε την παρανόηση, ζήτησε συγγνώμη στον χρήση και επανεμφάνισε το ποστ.

«Ζητούμε συγγνώμη για αυτό το λάθος» ανέφερε εκπρόσωπος του μέσου, λέγοντας πως η φωτογραφία αφαιρέθηκε εσφαλμένα από το αυτοματοποιημένο σύστημα.

Παρόλα αυτά, δεκάδες αναγνώστες του Guardian -μεταξύ αυτών και ο χρήστης που πρώτος ανέβασε τη φωτογραφία- ανέφεραν πως στη συνέχεια, όταν προσπάθησαν να ποστάρουν το ίδιο δημοσίευμα στα προφίλ τους, δεν τα κατάφεραν, λαμβάνοντας το μήνυμα πως παραβίαζαν τους κανονισμούς της πλατφόρμας.

Μάλιστα, σε αρκετούς χρήστες επιβλήθηκε μπαν 30 ημερών, επειδή επιχείρησαν να αναρτήσουν το συγκεκριμένο άρθρο.

I just tried to post this article, it immediately blocked the post, gave me no chance to appeal or dispute, case closed and put my account on restricted use for 24hours. If you look at my “history of not following standards.” It’s just this incident shown twice https://t.co/CzweUNCwL6 pic.twitter.com/lGmQzSBAGd