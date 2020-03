Το Youtube αποφάσισε να μειώσει την ποιότητα του streaming στην Ευρώπη και στο Ηνωμένο Βασίλειο, για 30 ημέρες, σε μία προσπάθεια να αποσυμφορηθούν τα δίκτυα, ενώ εκατομμύρια κάτοικοι μένουν κλεισμένοι στα σπίτια τους εξαιτίας της πανδημίας κορωνοϊού.

Εκπρόσωπος της Google στην οποία ανήκει το Youtube δήλωσε σχετικά «θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με στελέχη των κυβερνήσεων και παρόχους δικτύων για να ελαχιστοποιήσουμε την πίεση στο σύστημα, παρέχοντας ταυτόχρονα καλή εμπειρία στους χρήστες».

Οι πάροχοι ευρυζωνικών συνδέσεων στην Ευρώπη, από την Vodafone έως την Deutsche Telekom έχουν αναφέρει μια κλιμάκωση στην κίνηση των τελευταίων ημερών, αναγκάζοντας τον Ευρωπαίο Επίτροπο Εσωτερικής Αγοράς και Ψηφιακής Πολιτικής, Τιερί Μπρετόν να λάβει προληπτικά μέτρα για να αποφευχθούν «καταρρεύσεις» του Διαδικτύου.

Η απόφαση του Youtube ακολουθεί την αντίστοιχη του Netflix που χθες ανταποκρίθηκε στην έκκληση Ευρωπαίων αξιωματούχων προς τις υπηρεσίες streaming αλλά και προς τους χρήστες, να επιστρέψουν σε χαμηλότερη ανάλυση βίντεο για να μην δημιουργηθούν προβλήματα συνδεσιμότητας στα ήδη επιβαρυμένα δίκτυα.

Ο Μπρετόν υποδέχθηκε θερμά την απόφαση του Youtube, αναρτώντας την τελευταία εξέλιξη στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter. Η απόφαση άλλωστε ελήφθη μετά από επικοινωνία του Μπρετόν με τον CEO της Alphabet, Sundar Pichai και την CEO του YouTube Susan Wojcicki. Χθες, ο Μπρετόν είχε επικοινωνήσει και με τον διευθύνοντα σύμβουλο του Netflix, Ριντ Χάστινγκς, με τον οποίο επίσης συμφώνησαν την μείωση του bitrate για τριάντα ημέρες.

I warmly 👍🏻 the initiative that #Google takes to preserve the smooth functioning of the Internet during the #COVID19 crisis by having #YouTube switch all 🇪🇺 traffic to SD by default. @sundarpichai and @SusanWojcicki demonstrate strong responsibility.https://t.co/jMNhFFpsxa