Οι επίσημοι λογαριασμοί στο Twitter των Ολυμπιακών αγώνων, της ΔΟΕ και της Μπαρτσελόνα δέχθηκαν επίθεση από χάκερ το Σάββατο.

Η επίθεση έγινε από την ίδια ομάδα χάκερ, που αποκαλούνται OurMine, μέσω άλλης πλατφόρμας, ανέφερε εκπρόσωπος του Twitter που μίλησε στο Business Insider. «Μόλις αντιληφθήκαμε το θέμα κλειδώσαμε τους λογαριασμούς», ανέφερε ακόμη. Οι λογαριασμοί είχαν επανέλθει το πρωί της Κυριακής.

Η ίδια ομάδα θεωρείται ότι ήταν πίσω από την επίθεση χάκερ στον λογαριασμό του Facebook στο Twitter, όπως και ομάδων του αμερικανικού ποδοσφαίρου, το τελευταίο διάστημα.

«Γεια, είμαστε οι OurMine. Όλα χακάρονται», ανέφερε η ανάρτηση που έγινε στον λογαριασμό των Ολυμπιακών αγώνων, η οποία διαγράφηκε. Στην ανάρτηση υπήρχε ένα email και η διεύθυνση της ιστοσελίδας της ομάδας, που καλούσε τους χρήστες των social media να επικοινωνήσει μαζί της «για να βελτιώσετε την ασφάλεια των λογαριασμών σας».

Στην περίπτωση της Μπαρτσελόνα, η ανάρτηση που έγινε στον λογαριασμό του συλλόγου ήταν πιο δόλιο. Ανέφερε ότι ο Νεϊμάρ επιστρέφει στην ομάδα. Είναι η δεύτερη φορά που οι OurMine αναλαμβάνουν την ευθύνη για το χακάρισμα του λογαριασμού της Μπαρτσελόνα.

Εκπρόσωπος της ΔΟΕ επιβεβαίωσε ότι διερευνάται πιθανή παραβίαση κάποιων εκ των λογαριασμών που έχει η Επιτροπή στα social media. Η Μπαρτσελόνα επίσης, με ανάρτηση στο Twitter, επιβεβαίωσε ότι ο λογαριασμός της είχε παραβιαστεί από χάκερ.

FC Barcelona's Twitter accounts have been hacked, which is why messages from outside our club have appeared, and which have been reported and deleted. The tweets were made through a third-party tool for data analytics.