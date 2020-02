Το Spotify επένδυσε αδρά στα podcasts θυσιάζοντας μέρος των κερδών, με την πλατφόρμα να έχει προειδοποιήσει τους επενδυτές πως και το 2020 θα είναι χρονιά επενδύσεων σε τέτοιες παραγωγές.

Τα podcasts εντάσσονται στη «νέα εποχή» του Spotify, σε μια περίοδο που το 16% των χρηστών επιλέγει αυτό το περιεχόμενο. Η πλατφόρμα επενδύει εκατομμύρια ευρώ σε αυτή την αγορά που, ναι μεν γνωρίζει τρομερή άνοδο, αλλά προς το παρόν είναι κάπως «κατακερματισμένη».

Ενδεικτική είναι η εξαγορά της Gimlet Media, τον περασμένο Φεβρουάριο, έναντι 230 εκατομμυρίων δολαρίων, γνωστή για τη σειρά από podcasts " Reply All and Crimetown", αλλά και για την εξαγορά του Anchor FM έναντι 70 εκατομμυρίων δολαρίων. Μάλιστα, και η οικογένεια Ομπάμα έχει υπογράψει συμφωνία 10 εκατομμυρίων με το Spotify για την παραγωγή podcasts.

Ένα από τους βασικούς λόγους που το Spotify έχει αυξήσει το ενδιαφέρον του για τα podcasts οφείλεται στο ότι έτσι μπορεί να έχει η ίδια υπό την κατοχή της το περιεχόμενο και όχι απλά την άδειά του. Ωστόσο, λόγω του έντονου ενδιαφέροντος για τα podcasts και της εξαγοράς αρκετών start-ups, το Spotify οδηγήθηκε τελικά σε μια απώλεια κερδών της τάξης των 209 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η οικογένεια Ομπάμα έχει υπογράψει συμφωνία 10 εκατομμυρίων με το Spotify για την παραγωγή podcasts. / Φωτο: Getty Images

Παράλληλα, σύμφωνα με μια πρόσφατη ανακοίνωση, το Spotify απέκτησε την "The Ringer", μια Αμερικανική εταιρεία που ασχολείται με τον τομέα των ψηφιακών μέσων και συγκεκριμένα με την παραγωγή podcasts αθλητικού περιεχομένου. Όμως, προς το παρόν δεν έχει αποκαλυφθεί το ποσό αυτής της εξαγοράς.

11 εκατομμύρια νέοι συνδρομητές



Η γνωστή streaming πλατφόρμα από τη Σουηδία πρόσθεσε 11 εκατομμύρια νέους συνδρομητές τους τρεις τελευταίους μήνες του 2019, οι οποίοι πληρώνουν για το περιεχόμενο της υπηρεσίας. Μάλιστα, η απήχηση αυτή ξεπέρασε τις προσδοκίες των αναλυτών, καθώς στο τέλος της περασμένης χρονιάς το Spotify μέτρησε συνολικά 124 εκατομμύρια συνδρομητές παγκοσμίως.

Ως γνωστόν, το Spotify είναι η πιο δημοφιλής μουσική υπηρεσία στον κόσμο και κατέχει περισσότερο από το ένα τρίτο της συγκεκριμένης αγοράς, παρά τις προσπάθειες που έχουν κάνει τόσο η Apple όσο και η Amazon.



Ασφαλώς, πρωταγωνίστρια της πλατφόρμας για το 2019 ήταν η 18χρονη Αμερικανίδα τραγουδίστρια και τραγουδοποιός, Billie Eilish, η οποία χάρη στο ντεμπούτο άλμπουμ της "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" κατάφερε να γίνει η πρώτη γυναίκα καλλιτέχνης που έφτασε στην κορυφή της λίστας με τα περισσότερα streams της χρονιάς. Για την ακρίβεια, ο αριθμός των streams ξεπέρασε συνολικά τα 15 δισεκατομμύρια!

Το ντεμπούτο άλμπουμ της Billie Eilish, "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", είχε τα περισσότερα downloads στο Spotify για το 2019. / Φωτο: Getty Images





Εκτός αυτού, η εταιρεία έφτασε τους 271 εκατομμύρια χρήστες στο τέταρτο τετράμηνο του 2019, δηλαδή γνώρισε αύξηση 31% σε σύγκριση με το 2018. Το μεγαλύτερο ποσοστό των κερδών για το Spotify προέρχεται φυσικά από τις συνδρομές στην premium υπηρεσία, η οποία ξεκινά από 9,99 λίρες το μήνα με ελεύθερη πρόσβαση σε μια βιβλιοθήκη 40 εκατομμυρίων τραγουδιών. Βέβαια, την ίδια στιγμή, η πλατφόρμα διαθέτει και μια δωρεάν υπηρεσία, η οποία όμως υποχρεώνει τους χρήστες να ακούνε διαφημίσεις και δεν μπορούν να κατεβάσουν μουσική.



Με πληροφορίες από Times