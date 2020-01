Δύο δορυφόροι, ανενεργοί εδώ και δεκαετίες, κινδυνεύουν να συγκρουστούν σήμερα με τους επιστήμονες να ανησυχούν για τις πιθανές επιπτώσεις ενός τέτοιου ενδεχόμενου.

Η LeoLabs, η εταιρεία που παρακολουθεί τις τροχιές των διαστημικών σκαφών στη χαμηλή γήινη τροχιά, έγραψε στο Twitter το απόγευμα της Δευτέρας ότι δύο δορυφόροι αναμένεται να περάσουν λίγα μέτρα ο ένας από τον άλλον την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου. Τα συντρίμμια από την πιθανή σύγκρουση των δύο δορυφόρων θα μπορούσαν να προκαλέσουν προβλήματα σε άλλους δορυφόρους που βρίσκονται σε τροχιά. Οι δύο δορυφόροι, το διαστημικό τηλεσκόπιο IRAS της NASA και ο πειραματικός δορυφόρος GGSE-4 του Naval Research Lab των ΗΠΑ, ενδέχεται να συγκρουστούν περίπου 32.880 μίλια πάνω από από την Πενσιλβανία. Η LeoLabs ανέφερε ότι η πιθανότητα σύγκρουσης είναι μία στις χίλιες και υπογράμμισε ότι ο σχετικά μεγάλος όγκος των δύο δορυφόρων αυξάνει τις πιθανότητες. «Γεγονότα όπως αυτό υπογραμμίζουν την ανάγκη για υπεύθυνη, έγκαιρη απόσυρση των δορυφόρων και αειφορία στον χώρο του διαστήματος», ανέφερε η εταιρεία.

Our latest data on the IRAS / GGSE 4 event shows potential miss distances of 13-87 meters, with a lowered collision probability currently at 1 in 1000. Time of closest approach remains at 2020-01-29 23:39:35.707 UTC