Η Tesla έχει ήδη καταγράψει σχεδόν 150.000 παραγγελίες για το φουτουριστικό ηλεκτρικό pick up της, διαβεβαίωσε ο επικεφαλής της Έλον Μασκ, δύο ημέρες μετά την παρουσίαση του οχήματος, που κατέληξε σε φιάσκο έπειτα από την αποτυχημένη επίδειξη της αντοχής του αυτοκινήτου.

Κατά τη διάρκεια του σόου, την Πέμπτη, στο Λος Άντζελες, ένας συνεργάτης της εταιρείας πέταξε ένα μεταλλικό αντικείμενο στο θωρακισμένο παράθυρο του Cybertruck, του οποίου, όμως, το τζάμι έσπασε, αιφνιδιάζοντας τον Έλον Μασκ. Μια δεύτερη απόπειρα είχε ως αποτέλεσμα να σπάσει ένα άλλο τζάμι. Την Παρασκευή, οι μετοχές της Tesla κατέγραψαν πτώση 6,1% μετά το φιάσκο.

Όμως, χθες Σάββατο, ο Έλον Μασκ έγραψε στο Twitter: «Ήδη, 146.000 παραγγελίες για το Cybertruck, το 42% για διπλό κινητήρα, το 41% για τριπλό και το 17% για απλό κινητήρα». Όλο αυτό, χωρίς «καμία διαφημιστική καμπάνια ούτε προπληρωμές» συμπλήρωσε ο δισεκατομμυριούχος, που είναι επίσης διευθύνων σύμβουλος της SpaceX.

Franz throws steel ball at Cybertruck window right before launch. Guess we have some improvements to make before production haha. pic.twitter.com/eB0o4tlPoz