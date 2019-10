Σε τρεις επιστήμονες από τις ΗΠΑ και την Ελβετία απονεμήθηκε το φετινό Νόμπελ Φυσικής.

Ο Καναδοαμερικανός James Peebles βραβεύτηκε από την Σουηδική Ακαδημία για «τις θεωρητικές ανακαλύψεις του στη φυσική κοσμολογία» ενώ το «υπόλοιπο μισό» Νόμπελ μοιράστηκαν οι Ελβετοί επιστήμονες Michel Mayor και Didier Queloz για την ανακάλυψη ενός εξωπλανήτη σε τροχιά γύρω από ένα άστρο της ίδιας κατηγορίας με τον δικό μας ήλιο.

Watch the very moment the 2019 Nobel Prize in Physics is announced.



Presented by Göran K. Hansson, Secretary General of the Royal Swedish Academy of Sciences.#NobelPrize pic.twitter.com/T9fY4dFdo4