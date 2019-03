Έναν πύραυλος Falcon 9 έστειλε στο διάστημα το σκάφος Crew Dragon της εταιρείας Space X, στην πρώτη του δοκιμαστική πτήση.



Το Crew Dragon, που προορίζεται να μεταφέρει Αμερικανούς αστροναύτες, ήταν αυτή τη φορά «επανδρωμένο» με μια μεγάλου μεγέθους κούκλα με διαστημική στολή, τη «Ρίπλεϊ».

Η «Ρίπλεϊ» -παραπομπή στην πρωταγωνίστρια Έλεν Ρίπλεϊ των διάσημων ταινιών «Alien», την οποία είχε υποδυθεί η ηθοποιός Σιγκούρνεϊ Γουίβερ- έρχεται να προστεθεί στον «Αστράνθρωπο», ο οποίος το 2018 στάλθηκε στο διάστημα με τον πύραυλο Falcon Heavy μαζί ένα σπορ αυτοκίνητο της Tesla, της άλλης εταιρείας του δισεκατομμυριούχου Ίλον Μασκ.



Η «Ρίπλεϊ» θα είναι ζωσμένη με αισθητήρες για να καταγραφούν οι δυνάμεις που θα ασκηθούν πάνω στο μελλοντικό ανθρώπινο πλήρωμα.

Η εκτόξευση της ύψους σχεδόν πέντε μέτρων διαστημικής κάψουλας Crew Dragon έγινε από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι στο Ακρωτήριο Κανάβεραλ της Φλόριντα το πρωί του Σαββάτου (λίγο πριν τις 10:00 π.μ. ώρα Ελλάδας), μεταφέροντας εφόδια και εξοπλισμό βάρους 180 κιλών με προορισμό το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ΔΣΣ), που θα φτάσει το μεσημέρι της Κυριακής και θα παραμείνει εκεί για πέντε μέρες.

