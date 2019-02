Συμφωνία για τη μεταρρύθμιση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στην Ε.Ε. επετεύχθη ανάμεσα στα τρία θεσμικά όργανα της Ένωσης, το Ευρωκοινοβούλιο, την Κομισιόν και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

«Έχει επιτευχθεί μια συμφωνία για τα πνευματικά δικαιώματα» ανακοίνωσε με tweet του ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Άντρους Άνσιπ, αρμόδιος για την ενιαία ψηφιακή αγορά.

Agreement reached on #copyright! Europeans will finally have modern copyright rules fit for digital age with real benefits for everyone: guaranteed rights for users, fair remuneration for creators, clarity of rules for platforms. pic.twitter.com/dwQGsAlJvK