Όταν το Twitter έκανε «αγώνα δρόμου» για να λανσάρει το Spaces, τη νέα live audio chat λειτουργία, κάποιοι εργαζόμενοι ρώτησαν πώς η εταιρεία σκόπευε να διασφαλίσει ότι αυτή η υπηρεσία δεν θα γινόταν βήμα για ρητορική μίσους, bullying και έκκληση σε βία. Στην πραγματικότητα, δεν υπήρχε σχέδιο, γράφει η Washington Post.

Σε παρουσίαση σε συναδέλφους, λίγο πριν από το λανσάρισμα τον Μάιο, κορυφαίο στέλεχος του Twitter, ο Κέιβον Μπέικπουρ, παραδέχθηκε ότι ήταν πιθανό οι χρήστες να παραβιάζουν τους κανονισμούς του Twitter στα audio chats, σύμφωνα με παριστάμενους που μίλησαν στην Washington Post με την προϋπόθεση να μην κατονομαστούν. Όμως ο ίδιος και άλλα στελέχη του Twitter, πεπεισμένοι ότι το Spaces θα δώσει νέα πνοή στην εταιρεία, αρνήθηκαν να προχωρήσουν πιο αργά.

Έξι μήνες αργότερα, αυτά τα προβλήματα είναι πραγματικότητα. Υποστηρικτές των Ταλιμπάν, εθνικιστές και αρνητές των εμβολίων που διασπείρουν παραπληροφόρηση για τον κορωνοϊό έχουν κάνει live audio broadcasts στο Spaces, στα οποία συντονίστηκαν εκατοντάδες άνθρωποι, σύμφωνα με ερευνητές, χρήστες και screenshots που επικαλείται η εφημερίδα.

Άλλες συζητήσεις στο Spaces δυσφημούσαν τους transgender και τους μαύρους Αμερικανούς. Αυτά τα chats δεν αστυνομεύονται από το Twitter, ούτε τα διαχειρίζεται η πλατφόρμα, παραδέχεται η εταιρεία, επειδή δεν έχει το προσωπικό ή την τεχνολογία για να σκανάρεται το ηχητικό περιεχόμενο σε πραγματικό χρόνο.

«Αγαπητό TwitterSafety, άτομα που στρατολογούν για τον ISIS είναι ενεργοί στο Spaces. Ανοιχτά υποκινούν γενοκτονία των Σιιτών», έγραψε ένας χρήστης της πλατφόρμας στα τέλη Νοεμβρίου, δημοσιεύοντας απόσπασμα από συζήτηση στο Spaces, στο οποίο χρήστης κάνει υποτιμητικά σχόλια για τους Σιίτες μουσουλμάνους. Δύο άνθρωποι που μετείχαν στη συζήτηση διάρκειας μίας ώρας, ανάμεσά τους δημοσιογράφος από το Αφγανιστάν, είπαν στην Washington Post ότι ο «οικοδεσπότης» δήλωσε στήριξη στο Ισλαμικό Κράτος και είπε ότι οι Σιίτες αξίζουν να πεθάνουν.

Dear @TwitterSafety,

ISIS recruiters are active on @TwitterSpaces.

They are openly inciting genocide of Shia people. @mohammadkhawri is justifying the killing of Shias. He calls them Non-Muslim. Twitter is sleeping. @jack wtf bro? #StopShiaGenocide #BeingShiaIsNotACrime pic.twitter.com/vlaRt8SfjP