UFO και UAP: Οι καταθέσεις στο Κογκρέσο για ιπτάμενους δίσκους, μυστικά προγράμματα, εξωγήινη ζωή και ανώμαλα «φαινόμενα»

Το ερώτημα του αν υπάρχει ευφυής εξωγήινη ζωή που μας επισκέπτεται στη γη, αλλά και το κατά πόσο η αμερικανική κυβέρνηση συγκαλύπτει την ύπαρξη της, είναι κάτι που πλέον δεν συζητείται μόνο από συνωμοσιολόγους, αλλά και από το αμερικανικό Κογκρέσο.

Την Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου, η Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων άκουσε νέες καταθέσεις μαρτύρων, που υποστήριξαν ότι όχι μόνο ανεξήγητα αντικείμενα παραβιάζουν τον εναέριο χώρο των ΗΠΑ, αλλά ότι ο στρατός επί δεκαετίες κάνει κρυφή ανάκτηση των σκαφών για να ενισχύσει τις δικές του τεχνολογίες.

Στην ακρόαση, η οποία κράτησε πάνω από δύο ώρες, για πρώτη φορά το Κογκρέσο εξέτασε το θέμα των UFO, έπειτα από έναν προηγούμενο γύρο καταθέσεων, τον περυσινό Ιούλιο.

Τώρα, όμως, αντί για τον όρο UFO (Άγνωστης Ταυτότητας Ιπτάμενα Αντικείμενα), οι Αμερικανοί αξιωματούχοι προτιμούν το ακρωνύμιο UAP, που σημαίνει Άγνωστης Ταυτότητας Ανώμαλα Φαινόμενα (Unidientified Anomalous Phenomena).

Έτσι εξηγείται και ο επίσημος τίτλος της ακρόασης, «Άγνωστης Ταυτότητας Ανώμαλα Φαινόμενα: Αποκαλύπτοντας την αλήθεια».

Στην εναρκτήρια ομιλία της, η Νάνσι Μέις, ρεπουμπλικανή βουλευτής από τη Νότια Καρολίνα, υποστήριξε ότι μία ακόμη ακρόαση πάνω στο θέμα ήταν απαραίτητη, ζητώντας περισσότερη «διαφάνεια» ως προς τα προγράμματα του Πενταγώνου και των μυστικών υπηρεσιών για την εξωγήινη ζωή.

«Η πραγματικότητα είναι ότι, παρά τον τεράστιο προϋπολογισμό του που χρηματοδοτείται από τους φορολογούμενους, η διαφάνεια του υπουργείου Άμυνας και της κοινότητας των μυστικών υπηρεσιών είναι εδώ και καιρό άθλια», δήλωσε η Μέις.

Σε αυτό το κλίμα, λοιπόν, ξεκίνησαν οι καταθέσεις των μαρτύρων.

Το e-mail για «παρ' ολίγον εναέριες συγκρούσεις» που εξαφανίστηκε

Αρχικά, ο Τίμοθι Γκαλαντέτ, ένας Αμερικανός ωκεανογράφος και άλλοτε διοικητής της αμερικανικής Εθνικής Υπηρεσίας Ωκεανών και Ατμόσφαιρας, ισχυρίστηκε ότι επιβεβαίωσε την ύπαρξη των UAP το 2015 και ενώ ήταν ο επικεφαλής μετεωρολόγος του Ναυτικού.

Όπως είπε, κατά τη διάρκεια μιας εκπαιδευτικής άσκησης στην ανατολική ακτή των ΗΠΑ, έλαβε ένα e-mail που προειδοποιούσε για «πολλαπλές παρ' ολίγον εναέριες συγκρούσεις», μαζί με ένα συνημμένο βίντεο ενός UAP που καταγράφηκε από ένα αεροσκάφος F/A-18 του Πολεμικού Ναυτικού. Το εν λόγω βίντεο έχει πλέον αποχαρακτηριστεί.

Ο Γκαλαντέτ, που είναι πια αντιναύαρχος εν αποστρατεία, κατέθεσε ότι ήταν σαφές ότι η πρόθεση του αποστολέα του e-mail ήταν να ρωτήσει αν κάποιος γνώριζε αν είχε προγραμματιστεί κάποια επίδειξη διαβαθμισμένης, απόρρητης τεχνολογίας. Αλλά την επόμενη ημέρα, το μήνυμα είχε εξαφανιστεί από την αλληλογραφία του Γκαλαντέτ χωρίς καμία εξήγηση.

Ακόμη, ο ωκεανογράφος περιέγραψε μία εκστρατεία παραπληροφόρησης στα υψηλότερα επίπεδα της κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου του γραφείου του Πενταγώνου για τη διερεύνηση των UAP, με σκοπό την απαξίωση των αναφορών για άγνωστης ταυτότητας φαινόμενα.

Από την πλευρά του, το γραφείο Επίλυσης Ανωμαλιών Κάθε Φύσεως, εξέδωσε έκθεση τον Μάρτιο στην οποία αναφέρει ότι δε βρήκε καμία απόδειξη ότι τα UAP είναι εξωγήινοι.

Επίσης, ο Γκαλαντέτ έκανε λόγο για δορυφορικές εικόνες κάποιων UAP που τραβήχτηκαν το 2017 και ακόμη δεν έχουν εξεταστεί από τα μέλη του Κογκρέσου. Παρ' ότι αρνήθηκε να αποκαλύψει περαιτέρω πληροφορίες, όταν ρωτήθηκε απάντησε ότι επρόκειτο για ένα «αντικείμενο σε σχήμα δίσκου».

Όσο για το τι πιστεύει ότι θα μπορούσαν να είναι τα αντικείμενα που έχουν παρατηρηθεί, ο Γκάλαντετ είπε κατηγορηματικά «μη ανθρώπινη, ανώτερη νοημοσύνη».

Uhh...



CONGRESSMAN: "What do you believe Unidentified Anomalous Phenomena could be or are?"



NAVY REAR ADMIRAL: "Strong evidence that they are nonhuman higher intelligence."



Timothy Gallaudet is a retired Navy rear admiral and oceanographer pic.twitter.com/V6TYMN019v — Mairead Elordi (@JohnsonHildy) November 14, 2024

«Το Πεντάγωνο ξέρει για τους εξωγήινους από το 1930»

Η μαρτυρία του Ντέιβιντ Γκρας, πρώην αξιωματούχου των μυστικών υπηρεσιών, στο Κογκρέσο το 2023 είχε προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων σε όλο τον κόσμο. Μεταξύ άλλων, ο Γκρας είχε καταθέσει, χωρίς να δώσει αποδείξεις, ότι υπάρχει ένα «σκιώδες» πρόγραμμα του Πενταγώνου, το οποίο μελετά όχι μόνο εξωγήινα σκάφη, αλλά και τους πιλότους τους.

Επιπλέον, ο Γκρας είχε κατηγορήσει ενόρκως το Πεντάγωνο ότι είχε επίγνωση εξωγήινης δραστηριότητας από το 1930, κάτι που έκρυβε από το Κογκρέσο, κάνοντας παράλληλα κατάχρηση των κονδυλιών.

Αν και οι Αμερικανοί νομοθέτες δήλωσαν ότι δεν έχουν τεκμηριώσει αυτούς τους ισχυρισμούς, ένας μάρτυρας την Τετάρτη επιβεβαίωσε πολλά από όσα είπε ο Γκρας.

Ο Λουίς Ελιζόντο, ένας πρώην αξιωματούχος των στρατιωτικών μυστικών υπηρεσιών και επί δέκα χρόνια επικεφαλής του Πενταγώνου για τη διερεύνηση φαινομένων UFO, είπε ότι δεν μπορεί να αποκαλύψει πολλά, καθώς μεγάλο μέρος της δουλειάς του παραμένει απόρρητο. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι «μάσησε» τα λόγια του.

«Ο κόσμος αξίζει την αλήθεια»

Στην εναρκτήρια ομιλία του, ο Ελιζόντο κατηγόρησε την κοινότητα των μυστικών υπηρεσιών για «υπερβολική μυστικότητα» γύρω από τις αναφορές για την ύπαρξη των UAP «για να κρύψει το γεγονός ότι δεν είμαστε μόνοι μας στο σύμπαν».

«Πιστεύω ότι ως Αμερικανοί μπορούμε να χειριστούμε την αλήθεια και πιστεύω επίσης ότι ο κόσμος αξίζει την αλήθεια», δήλωσε.

Secret UAP Crash Retrieval Programs



"Were they designed to identify and reverse engineer alien craft? Yes or no?" - Rep. Nancy Mace



"Yes." - Lue Elizondo pic.twitter.com/FeAb8PNFv4 — Mike Colangelo (@MikeColangelo) November 13, 2024

Οι ανησυχίες του Ελιζόντο σχετίζονται με την εθνική ασφάλεια, καθώς, όπως λέει, μεγάλο μέρος της αναφερόμενης δραστηριότητας των UAP σημειώθηκε κοντά σε στρατιωτικές βάσεις και πυρηνικές εγκαταστάσεις. Ισχυρίστηκε επίσης ότι οι ΗΠΑ κατέχουν τεχνολογία UAP, όπως και ορισμένοι από τους «αντιπάλους» τους στη γεωπολιτική αρένα.

«Εάν οι αντίπαλοί μας είχαν στα χέρια τους αυτή την τεχνολογία, θα ήταν μεγαλύτερη αποτυχία ασφαλείας για τις μυστικές υπηρεσίες από εκείνη της 11ης Σεπτεμβρίου, προσθέτοντας ότι πολλά από τα κυβερνητικά προγράμματα UAP λειτουργούν χωρίς την κατάλληλη εποπτεία του Κογκρέσου.

Όπως είχε καταθέσει ο Γκρας, έτσι και ο Ελιζόντο επανέλαβε ότι τα αντικείμενα που εθεάθησαν από τα αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη πετούσαν με τρόπους που ξεπερνούσαν τις δυνατότητες της ανθρώπινης τεχνολογίας.

Οι μυστικές υπηρεσίες έχουν υλικό υψηλής ποιότητας των εξωγήινων

Μια από τις πιο συναρπαστικές αποκαλύψεις ήταν μια έκθεση που μοιράστηκε ο δημοσιογράφος Μάικλ Σελενμπέργκερ αναφορικά με ένα πρόγραμμα του Πενταγώνου σχετικό με τα UAP που δημιουργήθηκε το 2017, αφότου ένα δημοσίευμα των New York Times αποκάλυψε την ύπαρξη ενός άλλου, άκρως απορρήτου προγράμματος του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ.

Ο Σελενμπέργκερ, ο οποίος επιμελείται το newsletter «Public» στην πλατφόρμα Substack, ισχυρίστηκε ότι οι κοινότητες πληροφοριών των ΗΠΑ «έχουν στην κατοχή τους έναν τεράστιο όγκο οπτικών και άλλων πληροφοριών» σχετικά με τα UAP.

US CONGRESS UFO/UAP HEARING 👽 Journalist Michael Shellenberger confirms existence of “Immaculate Constellation” program which is said to have up to thousands of high quality images of UFO’s. pic.twitter.com/nyK9Dxmf8x — JacobIsrael71 (@JacobIsrael71) November 13, 2024

Μάλιστα, υποστήριξε ότι το υλικό είναι υψηλής ποιότητας και όχι σαν τις «θολές φωτογραφίες και βίντεο» που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα.

Ερωτηθείς για πόσες εικόνες ή βίντεο πρόκειται, ο Σέλενμπέργκερ είπε «εκατοντάδες, ίσως χιλιάδες».

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε ολόκληρη την ακρόαση για τα UFO στο Κογκρέσο των ΗΠΑ:

Με πληροφορίες από USA Today

