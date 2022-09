Το Twitter λανσάρει «κουμπί» επεξεργασίας των ποστ -Με 30 λεπτά διορία

Αυτό που επιθυμούσαν διακαώς οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, οι χρήστες του Twitter φαίνεται ότι θα γίνει πράξη.

Το δημοφιλές μέσο λανσάρει για πρώτη φορά επιλογή «επεξεργασίας» σε ορισμένους χρήστες αυτό τον μήνα, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία.

Μετά από χρόνια συζήτησης, το Twitter δημιουργεί αυτή την επιλογή η οποία αποτελούσε σημείο αντιπαράθεσης, καθώς υπάρχουν φωνές που υποστηρίζουν ότι δεν πρόκειται για μια καλή ιδέα, ειδικά σε περιπτώσεις που ένα tweet γίνεται viral.

if you see an edited Tweet it's because we're testing the edit button



this is happening and you'll be okay