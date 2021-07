Το Twitter δοκιμάζει μια αλλαγή, στο πλαίσιο έρευνας, εισάγοντας την επιλογή για θετική ή αρνητική ψήφο στις απαντήσεις.

Τη δυνατότητα αυτή θα έχουν κάποιοι χρήστες του Twitter σε συσκευές iOS, οι οποίοι θα μπορούν να δώσουν θετική ή αρνητική «ψήφο»- upvote και downvote- που θα απεικονίζεται με αντίχειρα ή βελάκι.

Οι αρνητικές ψήφοι δεν θα είναι ορατές σε άλλους χρήστες, ενώ οι θετικές θα εμφανίζονται ως likes. Οι «ψήφοι» δεν θα αλλάζουν τη σειρά των απαντήσεων.

«Δεν πρόκειται για επιλογή dislike», διευκρίνισε το Twitter, ενώ επεσήμανε πως πρόκειται για δοκιμή στο πλαίσιο έρευνας αυτή τη στιγμή, προκειμένου «να κατανοήσουμε τους τύπους απαντήσεων που θεωρείτε σχετικές».

Κάποιοι παρομοίασαν τις επιλογές που δίνει δοκιμαστικά τώρα το Twitter με τη θετική και την αρνητική ψήφο στο Reddit.

Some key notes about this experiment:



1. This is just a test for research right now.

2. This is not a dislike button.

3. Your downvotes are visible to you only.

4. Votes won’t change the order of replies.