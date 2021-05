Το Twitter ανακοίνωσε το Tip Jar, μια νέα λειτουργία που επιτρέπει την αποστολή χρημάτων εν είδει φιλοδωρήματος σε αγαπημένους χρήστες στην πλατφόρμα.

«Είναι το πρώτο βήμα στην προσπάθεια να δημιουργήσουμε νέους τρόπους προκειμένου ο κόσμος να δέχεται και να προσφέρει υποστήριξη στο Twitter- με χρήματα», σχολίασε η εταιρία.

show your love, leave a tip



now testing Tip Jar, a new way to give and receive money on Twitter 💸



more coming soon... pic.twitter.com/7vyCzlRIFc