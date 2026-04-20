Τι συμβαίνει όταν σολομοί εκτεθούν σε κοκαΐνη; Οι επιστήμονες έχουν απάντηση

Νέα μελέτη δείχνει ότι ίχνη κοκαΐνης στο νερό κάνουν τους σολομούς πιο δραστήριους και τους οδηγούν σε μεγαλύτερους κινδύνους

Φωτ.: Getty Images
Ίχνη κοκαΐνης που καταλήγουν σε ποτάμια και λίμνες μπορεί να συσσωρεύονται στον εγκέφαλο ψαριών και να επηρεάζουν τη συμπεριφορά τους, σύμφωνα με νέα μελέτη.

Ερευνητές διαπίστωσαν ότι νεαροί σολομοί του Ατλαντικού, οι οποίοι εκτέθηκαν σε μικρές ποσότητες της ουσίας και ενός βασικού παραπροϊόντος της, κολυμπούσαν μεγαλύτερες αποστάσεις και κινούνταν πιο ευρέως σε μια λίμνη. Αυτό, όπως σημειώνουν οι επιστήμονες, μπορεί να επηρεάζει το πού κατευθύνονται τα ψάρια, τι τρώνε και πόσο ευάλωτα είναι σε θηρευτές.

Η έρευνα δεν καταλήγει σε οριστικά συμπεράσματα για το τι συμβαίνει στη φύση, όπου οι ουσίες αυτές καταλήγουν μέσω λυμάτων. Ωστόσο, οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι ενδέχεται να υπάρχουν συνέπειες: τα ψάρια μπορεί να καταναλώνουν περισσότερη ενέργεια ή να εκτίθενται περισσότερο σε κινδύνους, αν αναγκάζονται να αναζητούν περισσότερη τροφή.

«Σε μεγάλο βαθμό, δεν γνωρίζουμε ακόμη τις επιπτώσεις, αλλά πιθανότατα υπάρχουν ανταλλαγές κόστους και οφέλους», δήλωσε ο Jack Brand από το Σουηδικό Πανεπιστήμιο Γεωργικών Επιστημών. «Μπορεί να καταλήγουν σε χειρότερη κατάσταση ή να αναγκάζονται να ψάχνουν περισσότερη τροφή, περνώντας περισσότερο χρόνο εκτεθειμένα.»

«Σοβαρή και αυξανόμενη απειλή για τη βιοποικιλότητα» η ρύπανση από ουσίες

Οι επιστήμονες προειδοποιούν εδώ και χρόνια ότι η ρύπανση από κοινές φαρμακευτικές και παράνομες ουσίες αποτελεί «σοβαρή και αυξανόμενη απειλή για τη βιοποικιλότητα», καλώντας τις φαρμακοβιομηχανίες να αναπτύξουν σκευάσματα που διασπώνται πιο εύκολα στο περιβάλλον.

Οι ανησυχίες έχουν ενταθεί από προηγούμενες μελέτες που κατέγραψαν ακραίες αλλαγές στη συμπεριφορά υδρόβιων οργανισμών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, πέστροφες εμφάνισαν συμπεριφορές που παραπέμπουν σε εξάρτηση από μεθαμφεταμίνη, ενώ πέρκες έχασαν τον φυσικό τους φόβο απέναντι στους θηρευτές αφού εκτέθηκαν σε αντικαταθλιπτικά.

Το εύρος της ρύπανσης αποτυπώνεται και σε έρευνα του 2019 στη Βρετανία, όπου σε γαρίδες γλυκού νερού εντοπίστηκαν ίχνη δεκάδων διαφορετικών ουσιών, από κοκαΐνη και μεθαμφεταμίνη μέχρι αγχολυτικά και αντιψυχωσικά φάρμακα.

Παρά τα ευρήματα, οι ερευνητές δεν είχαν τότε καταλήξει σε σαφή συμπεράσματα για το πόσο επιβλαβείς είναι αυτές οι ουσίες για τους οργανισμούς.

Για να δουν αν η κοκαΐνη που καταλήγει στο νερό μπορεί να επηρεάζει τα ψάρια, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν σολομούς δύο ετών και τους τοποθέτησαν μικρά εμφυτεύματα που απελευθέρωναν σταδιακά πολύ χαμηλές ποσότητες της ουσίας.

Πώς αντέδρασαν τα οι σολομοί στην κοκαΐνη

Μια ομάδα ψαριών εκτέθηκε στην ίδια την κοκαΐνη. Μια δεύτερη ομάδα εκτέθηκε στη βενζοϋλεκγονίνη, την ουσία που παράγεται όταν η κοκαΐνη διασπάται στον ανθρώπινο οργανισμό και στη συνέχεια καταλήγει στο περιβάλλον μέσω λυμάτων. Μια τρίτη ομάδα δεν εκτέθηκε σε καμία από τις δύο ουσίες και χρησιμοποιήθηκε ως σημείο σύγκρισης, ώστε οι επιστήμονες να δουν τι αλλάζει στη συμπεριφορά των ψαριών λόγω της έκθεσης.

Όλα τα ψάρια εξοπλίστηκαν με πομπούς, ώστε να καταγράφεται η κίνησή τους, και απελευθερώθηκαν στη λίμνη Lake Vättern, τη δεύτερη μεγαλύτερη της Σουηδίας. Για διάστημα δύο μηνών, οι επιστήμονες παρακολουθούσαν τη συμπεριφορά τους μέσω αισθητήρων.

Στις τελευταίες δύο εβδομάδες του πειράματος, οι σολομοί που είχαν εκτεθεί σε κοκαΐνη διένυσαν περίπου 5 χιλιόμετρα περισσότερα από εκείνους που δεν είχαν εκτεθεί σε καμία ουσία. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η διαφορά για τα ψάρια που εκτέθηκαν στη βενζοϋλεκγονίνη, καθώς αυτά κινήθηκαν σχεδόν 14 χιλιόμετρα περισσότερο.

Ταυτόχρονα, τα εκτεθειμένα ψάρια μετακινήθηκαν πιο βόρεια μέσα στη λίμνη, φτάνοντας σε περιοχές όπου βρίσκονται μεγάλοι θηρευτές, όπως οι λούτσοι. Αυτό σημαίνει ότι ενδέχεται να εκτίθενται σε μεγαλύτερο κίνδυνο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ότι η βενζοϋλεκγονίνη, που εντοπίζεται συχνότερα στο περιβάλλον επειδή παραμένει περισσότερο στο νερό , επηρέασε περισσότερο τη συμπεριφορά των ψαριών από την ίδια την κοκαΐνη.

«Φαίνεται ότι ο μεταβολίτης, δηλαδή η ουσία που προκύπτει από τη διάσπαση της κοκαΐνης, έχει τελικά πιο έντονη επίδραση», δήλωσε ο Jack Brand. «Αν δεν τον λαμβάνουμε υπόψη στις εκτιμήσεις κινδύνου, μπορεί να υποτιμούμε σημαντικά τις επιπτώσεις στο περιβάλλον.»

Τα αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Current Biology.

Με πληροφορίες από Guardian

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ

Τech & Science / Τα «ψυχαγωγικά» ναρκωτικά μπορεί να υπερδιπλασιάζουν τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου

Τα ιατρικά δεδομένα από 100 εκατομμύρια ανθρώπους δείχνουν ότι ο κίνδυνος εγκεφαλικού επεισοδίου είναι: 122% υψηλότερος για τους χρήστες αμφεταμίνης, 96% υψηλότερος για τους χρήστες κοκαΐνης, 37% υψηλότερος για τους χρήστες κάνναβης
THE LIFO TEAM

NASA ΑΠΟΣΤΟΛΗ ARTEMIS II ΒΙΝΤΕΟ

Τech & Science / Artemis II: «Ευκαιρία ζωής» - Αστροναύτης απαθανατίζει την στιγμή που η Γη «δύει» πίσω από τη Σελήνη

Το πλήρωμα παρακολούθησε το φαινόμενο ενώ ταξίδευε στη μακρινή πλευρά της Σελήνης, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που άνθρωποι αντικρίζουν αυτή την εικόνα εδώ και περισσότερα από 50 χρόνια
THE LIFO TEAM
ΓΗ

Τech & Science / Μελέτη διαπίστωσε πως η Γη γίνεται όλο και πιο φωτεινή κάθε χρόνο - Τι σημαίνει αυτό;

Η Γη γίνεται ολοένα και πιο φωτεινή, όμως η εικόνα δεν είναι γραμμική - Νέα μελέτη της NASA δείχνει ότι η αύξηση του τεχνητού φωτισμού συνοδεύεται από έντονες διακυμάνσεις
THE LIFO TEAM
Το Ιράν βγαίνει νικητής στον πόλεμο των social media

Τech & Science / Το Ιράν βγαίνει νικητής στον πόλεμο των social media

Επιστρατεύοντας τους τεχνολογικούς «μαχητές» της νεότερης γενιάς που δημιουργούν viral περιεχόμενο μέσω ΑΙ, το Ιράν δείχνει να κυριαρχεί στον πόλεμο των κοινωνικών μέσων, κατατροπώνοντας τη χώρα των «tech bros».
THE LIFO TEAM
NASA ΓΗ ARTEMIS II APOLLO 8

Τech & Science / Από την αποστολή Apollo 8 μέχρι την Artemis II: Πώς άλλαξε η Γη μέσα σε 58 χρόνια

Παρά την τεχνολογική πρόοδο και τη συνεχή παρατήρηση της Γης από το διάστημα, η δύναμη αυτών των εικόνων παραμένει ίδια: μας υπενθυμίζουν πόσο μικρός και πολύτιμος είναι ο πλανήτης μας
THE LIFO TEAM
 
 