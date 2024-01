Telepathy: Πώς το «ελληνικό» μικροτσίπ της Neuralink του Ίλον Μασκ πήρε έγκριση για δοκιμή σε ανθρώπους

Ο ισχυρισμός του Ίλον Μασκ ότι η νεοσύστατη εταιρεία Neuralink προχώρησε στην πρώτη εμφύτευση μικροτσίπ σε ανθρώπινο εγκέφαλο, έρχεται έπειτα από μια αυστηρή διαδικασία έγκρισης, όπου δεν έλειψαν τα εμπόδια.

Σύμφωνα με την εταιρεία Neuralink του Ίλον Μασκ, αν οι δοκιμές στη συσκευή που έλαβε το ελληνικό όνομα «Telepathy» αποδειχθούν επιτυχείς, τότε οι άνθρωποι θα μπορέσουν να χρησιμοποιούν συσκευές όπως το τηλέφωνο, στηριζόμενοι στη δύναμη του εγκεφάλου τους. Παράλληλα το μικροτσίπ θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία νευρολογικών παθήσεων. Αντίθετα, αν αποδειχθεί αποτυχημένη, τότε και μόνο το γεγονός ότι έγιναν δοκιμές σε ανθρώπους αποτελεί ένα σημαντικό βήμα.

Ο Ίλον Μασκ ανακοίνωσε πως ο άνθρωπος στον εγκέφαλο του οποίου τοποθετήθηκε μικροτσίπ «αναρρώνει καλά». Υποστήριξε ότι τα πρώτα αποτελέσματα «είναι υποσχόμενα» ως προς τη νευρική δραστηριότητα.

