Τα κρυφά οφέλη της γυμναστικής με βάρη - Μακροζωία ακόμα και σε όσους κάνουν δύο φορές τη βδομάδα

Σύμφωνα με νέα στοιχεία που έρχονται στη δημοσιότητα η γυμναστική με ελαφριά βάρη δεν βοηθά μόνο στην ενδυνάμωση του μυικού συστήματος αλλά αποτελεί ένα από τα μυστικά της μακροζωίας.

Σύμφωνα με τη νέα μελέτη για την γυμναστική και τη μακροζώια, κυρίως οι γυναίκες που κάνουν ασκήσεις γυμναστικής για αύξηση της δύναμης δύο με τρεις φορές τη βδομάδα, είναι πιο πιθανό να ζήσουν περισσότερο και έχουν λιγότερες πιθανότητες να πεθάνουν από καρδιακά προβλήματα. «Ήμασταν απίστευτα εντυπωσιασμένοι από το εύρημα», λέει η συγγραφέας της μελέτης Μάρθα Γκουλάτι, η οποία είναι επίσης διευθύντρια προληπτικής καρδιολογίας στο Cedars Sinai στο Λος Άντζελες.

Από τους 400.000 ανθρώπους που συμμετείχαν στην έρευνα μόνο μία από τις πέντε γυναίκες έκανε γυμναστική όπου σήκωνε ελαφριά βάρη. Αλλά αυτές που το έκαναν, είχαν σοβαρά προνόμια. «Αυτό που μας εξέπληξε περισσότερο ήταν το γεγονός ότι οι γυναίκες που έκαναν μυϊκή ενδυνάμωση είχαν μείωση της καρδιαγγειακής τους θνησιμότητας κατά 30%,» λέει η Μάρθα Γκουλάτι. «Δεν έχουμε πολλά πράγματα που μειώνουν τη θνησιμότητα με αυτόν τον τρόπο».

Η προπόνηση που στοχεύει στην αύξηση της δύναμης είναι επίσης ευεργετική για τα οστά, τις αρθρώσεις, τη διάθεση και τη μεταβολική υγεία. Σε μια εποχή που πολλές γυναίκες επικεντρώνονται στην αερόβια δραστηριότητα και διστάζουν να κάνουν προπόνηση με βάρη, τα ευρήματα έρχονται να αποδείξουν ότι ο συνδυασμός και των δύο τύπων άσκησης αποτελεί ισχυρό φάρμακο. «Και τα δύο πρέπει να συνταγογραφούνται», λέει η Μάρθα Γκουλάτι.

Παρόλο που η έρευνα έδειξε ότι ακόμα και μικρές δόσεις άσκησης είναι ευεργετικές για όλους τους ανθρώπους, τα δεδομένα καταδεικνύουν ότι οι γυναίκες χρειάζονται λιγότερη άσκηση από τους άνδρες για να λάβουν τα οφέλη της μακροζωίας. Οι γυναίκες που έκαναν μέτριας έντασης άσκηση, όπως για παράδειγμα γρήγορο περπάτημα, για πέντε φορές την εβδομάδα, μείωσαν τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου κατά 24%, σε σύγκριση με 18% που ήταν το αντίστοιχο ποσοστό για τους άνδρες.

Δεν έχει γίνει ακόμα σαφές τι είναι αυτό που προκαλεί τις διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα αλλά υπάρχουν διαφορές στην φυσιολογία ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες αλλά και όσον αφορά το ρίσκο καρδιακών νοσημάτων.

