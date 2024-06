To Starliner της Boeing πλησιάζει τον Διαστημικό Σταθμό με δύο νέες διαρροές ηλίου

Δύο νέες διαρροές ηλίου, εκτός της ήδη γνωστής, ανιχνεύθηκαν κατά την πτήση του διαστημικού οχήματος Starliner της Boeing που μεταφέρει δύο αστροναύτες της NASA και αναμένεται να προσδεθεί στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό σήμερα.

Το σκάφος «παραμένει σταθερό», ανακοίνωσε την χθεσινή νύχτα η NASA . Συνολικά, το Starliner μετρά πλέον τρεις πηγές διαρροής ηλίου. Η μία ανιχνεύθηκε πριν από την απογείωση της αποστολής που αναμενόταν επί χρόνια και τελικά πραγματοποιήθηκε χθες από τη Φλόριντα. Αποφασίσθηκε να μην επιδιορθωθεί η πρώτη διαρροή που εντοπίζεται σε έναν από τους προωθητήρες του σκάφους, διότι, σύμφωνα με την ανάλυση της NASA , είναι «μικρή και δεν αποτελεί κίνδυνο».

Το ήλιον δεν είναι εύφλεκτο αέριο, αλλά χρησιμοποιείται στο σύστημα πρόωσης του σκάφους. Οι δύο άλλες διαρροές είναι καινούργιες και εντοπίσθηκαν αφού το σκάφος μπήκε σε τροχιά, ανακοίνωσε η NASA στο X. «Δυό από τις βαλβίδες του ηλίου έκλεισαν», αναφέρεται στην ενημέρωση.

The #Starliner crew continues to make their way to the @Space_Station and are in a sleep period. Teams have identified three helium leaks on the spacecraft. One of these was previously discussed before flight along with a management plan. The other two are new since the…