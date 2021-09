Το Inspiration4 της SpaceX η πρώτη αμιγώς ιδιωτική αποστολή που έφτασε σε τροχιά γύρω από τη Γη το βράδυ της Τετάρτης με έναν πύραυλο Falcon 9, προσέφερε εκπληκτικές εικόνες από το ταξίδι στο Διάστημα.

Οι «τουρίστες του διαστήματος» ταξίδεψαν μέσα σε μία αστραφτερή λευκή κάψουλα SpaceX Crew Dragon, με την ονομασία Resilience, που είναι τοποθετημένη πάνω σε έναν από τους πυραύλους Falcon 9 της εταιρείας.

Η εταιρεία ανάρτησε στο Twitter ένα βίντεο από μία από τις κάμερες του Resilience που καταγράφει τον πανέμορφο μπλε πλανήτη μας να ξεπροβάλλει πίσω από το γυάλινο θόλο που έχει εγκαταστήσει η SpaceX στην κάψουλα, για το πλήρωμα της αποστολής.

Η κάψουλα Crew Dragon του Inspiration4, ένα όχημα που ονομάζεται Resilience, μπήκε σε κυκλική τροχιά 585 χιλιόμετρα πάνω από τον πλανήτη μας. Αυτό είναι το ψηλότερο που έχει φτάσει ποτέ το Crew Dragon και περίπου 185 χιλιόμετρα πάνω από τη διαδρομή που ακολουθεί ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός.

The crew of #Inspiration4 is go for launch. pic.twitter.com/xou4rJJnjp

Το πρώτο πολιτικό πλήρωμα αποτελείται από τον δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία Τζάρεντ Άιζακμαν που ναύλωσε το Falcon 9 για αυτό το ταξίδι, τη νοσηλεύτρια Χέιλι Αρσενό τη νεότερη Αμερικανίδα που θα μπει σε τροχιά γύρω από τη Γη, τη Σιάν Πρόκτορ καθηγήτρια Γεωπιστήμης στο South Mountain Community College στο Φίνιξ της Αριζόνα και τον μηχανικό δεδομένων της Lockheed Martin, Κρις Σεμπρόσκι.

The @Inspiration4x crew is healthy, happy, and resting comfortably. Before the crew went to bed, they traveled 5.5 times around Earth, completed their first round of scientific research, and enjoyed a couple of meals