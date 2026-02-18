ΤECH & SCIENCE
Τech & Science

Πρωτιά για την Ελλάδα στη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης από τους νέους το 2025

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, τουλάχιστον το 80% των νέων - ηλικίας 16-24 ετών - στη χώρα μας χρησιμοποίησε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης το περασμένο έτος

The LiFO team
EUROSTAT ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΝΕΟΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ AI
Φωτογραφία αρχείου: Unsplash
Το 2025, στην Ελλάδα, το 83,5% των νέων - ηλικίας 16-24 ετών - χρησιμοποίησαν εργαλεία γενετικής τεχνητής νοημοσύνης (AI), το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ακολουθούν η Εσθονία με αντίστοιχο ποσοστό 82,8% και η Τσεχία με 78,5%, ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στη Ρουμανία (44,1%), στην Ιταλία (47,2%) και στην Πολωνία (49,3%), σύμφωνα με το δημοσίευμα της Eurostat.

Σε επίπεδο ΕΕ, το 63,8% των νέων ηλικίας 16-24 ετών χρησιμοποίησε εργαλεία γενετικής AI το 2025. Το ποσοστό αυτό είναι σχεδόν διπλάσιο σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό ηλικίας 16-74 ετών, όπου το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 32,7%.

Οι νέοι εισάγουν τη χρήση της γενετικής AI σε διάφορους τομείς της ζωής. Η χρήση για ιδιωτικούς σκοπούς ήταν πιο συχνή μεταξύ των νέων (44,2%) σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό (25,1%).

Όπως αναμενόταν, η χρήση για τυπική εκπαίδευση ήταν επίσης υψηλότερη στους νέους (39,3%) σε σχέση με το γενικό πληθυσμό (9,4%).

EUROSTAT ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΝΕΟΙ
Η χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης με βάση τον σκοπό και το ηλικιακό γκρουπ/Φωτογραφία: Eurostat

Αντιθέτως, η επαγγελματική χρήση ήταν σχετικά παρόμοια μεταξύ των δύο ηλικιακών ομάδων (15,8% έναντι 15,1%), καθώς πολλοί νέοι δεν έχουν ακόμη εισέλθει στην αγορά εργασίας.

Τech & Science

Tags

