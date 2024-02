Πώς θα καταλάβετε ότι έχετε έλλειψη της βιταμίνης D

Πoλλά είναι τα συμπτώματα της έλλειψης βιταμίνης D από τον ανθρώπινο οργανισμό. Στα συμπτώματα της έλλειψης της βιταμίνης D περιλαμβάνεται η κόπωση, οι συχνές ασθένειες, η απώλεια τριχοφυΐας, το άγχος, ο πόνος στα κόκκαλα και η αργή επούλωση των πληγών.

Η βιταμίνη D λέγεται και αλλιώς η βιταμίνη του ήλιου καθώς το ανθρώπινο σώμα την παρασκευάζει από την χοληστερόλη όταν το δέρμα εκτίθεται στον ήλιο. Πρόκειται για μια λιποδιαλυτή βιταμίνη που παίζει κρίσιμους ρόλους στην καλή λειτουργία του σώματός, συμπεριλαμβανομένης της υγείας των οστών και του ανοσοποιητικού. Μπορεί ακόμη και να βοηθήσει στην πρόληψη του καρκίνου και να προστατεύσει από πολλές χρόνιες παθήσεις, όπως:

Η ανεπάρκεια βιταμίνης D τυπικά ορίζεται ως τα επίπεδα στο αίμα κάτω από 20 ng/mL, ενώ τα επίπεδα από 21-29 ng/mL θεωρούνται ανεπαρκή. Οι περισσότεροι ενήλικες θα πρέπει να λαμβάνουν καθημερινά 1.500–2.000 διεθνείς μονάδες (IU) βιταμίνης D. Ωστόσο, η ανεπάρκεια βιταμίνης D είναι μια από τις πιο κοινές διατροφικές ελλείψεις παγκοσμίως. Για παράδειγμα, σχεδόν το 42% των ενηλίκων στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ανεπάρκεια βιταμίνης D. Αυτό το ποσοστό αυξάνεται σε σχεδόν 63% στους Ισπανόφωνους ενήλικες και στο 82% στους Αφροαμερικανούς ενήλικες.

Η βιταμίνη D αλληλεπιδρά άμεσα με τα κύτταρα που είναι υπεύθυνα για την αντιμετώπιση λοιμώξεων. Αν κάποιος αρρωσταίνει συχνά, τα χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D μπορεί να είναι ένας παράγοντας που παίζει σημαντικό ρόλο. Έρευνες δείχνουν ότι υπάρχει σχέση μεταξύ της ανεπάρκειας βιταμίνης D και των λοιμώξεων της αναπνευστικής οδού, όπως το κοινό κρυολόγημα, η βρογχίτιδα και η πνευμονία.

Μια επιστημονική μελέτη του 2020 διαπίστωσε επίσης ότι η ανεπάρκεια βιταμίνης D έχει συνδεθεί με διάφορες ιογενείς ασθένειες, όπως:

Όσον αφορά στην επίλυση της έλλειψης, πληθώρα ερευνών έχει δείξει ότι η λήψη συμπληρωμάτων βιταμίνης D βοήθησε στη μείωση του κινδύνου λοιμώξεων της αναπνευστικής οδού. Ήταν ακόμη πιο ωφέλιμο για άτομα με συγκέντρωση στο αίμα μικρότερη από 25 nmol/l ή πολύ χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D.

