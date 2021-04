Το ελικόπτερο Ingenuity της NASA, κατάφερε να πετάξει για δεύτερη φορά σήμερα στον Άρη, μετά την πρώτη, ιστορική πτήση της Δευτέρας, ανακοίνωσε η αμερικανική διαστημική υπηρεσία.

Η πτήση αυτή ήταν πιο ριψοκίνδυνη, αφού το ελικόπτερο πήγε πιο ψηλά και για περισσότερο χρόνο: η συνολική της διάρκεια ήταν 51,9 δευτερόλεπτα, ενώ την Δευτέρα παρέμεινε στον αέρα μόνο για 39,1 δευτερόλεπτα.

Το ελικόπτερο απογειώθηκε στις 11.33 (ώρα Ελλάδας) και έφτασε σε ύψος τα πέντε μέτρα (από τρία στην πρώτη πτήση). Για πρώτη φορά μάλιστα έκανε και μια πλευρική κίνηση, πετυχαίνοντας έτσι δύο από τους φιλόδοξους στόχους της NASA.

#MarsHelicopter Flight #2 is in the books! I’ve captured its higher, bolder flight, and I’ll be sending back all my latest frames soon. Meanwhile, here's a quick preview, including takeoff and two turns. pic.twitter.com/MmNOuIQ8ly