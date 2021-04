Το ελικόπτερο της NASA πέταξε στον Άρη- Η πρώτη πτήση σε άλλο πλανήτη

Ένα ακόμη ιστορικό επίτευγμα στην εξερεύνηση του διαστήματος καταγράφηκε σήμερα: το ελικόπτερο Ingenuity της NASA πέταξε στον Άρη, πραγματοποιώντας την πρώτη πτήση σε άλλο πλανήτη.

Το Ingenuity (Ευφυΐα) σηκώθηκε από την επιφάνεια του Άρη, αιωρήθηκε σε ύψος περίπου 3 μέτρων, έκανε στροφή και προσγειώθηκε ομαλά. Το ελικόπτερο χρησιμοποίησε την κάμερα πλοήγησης που αυτόνομα ιχνηλατεί το έδαφος κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Η αυτόνομη πτήση διήρκεσε 30 δευτερόλεπτα, αλλά χρειάστηκαν περίπου 3 ώρες για να φτάσουν τα δεδομένα στη Γη. Η ομάδα της NASA ξέσπασε σε χειροκροτήματα μόλις έλαβε τα δεδομένα για την πτήση, όπως και μια φωτογραφία. Η διαστημική υπηρεσία συνέκρινε το επίτευγμα αυτό με την πρώτη πτήση των αδελφών Ράιτ, το 1903.

