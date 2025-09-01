Πανσέληνος Σεπτεμβρίου: Πότε ολοκληρώνεται και γιατί ονομάστηκε «Φεγγάρι του Καλαμποκιού»

Η πανσέληνος του Σεπτεμβρίου, αναμένεται να στολίσει τον ουρανό και να χαρίσει ένα μοναδικό θέαμα, μέσα στις επόμενες ημέρες.

Το βράδυ της 7ης Σεπτεμβρίου η ολική έκλειψη Σελήνης «θα μετατρέψει το φεγγάρι σε κόκκινο του αίματος», σχολιάζει το National Geographic.

Το θέαμα θα είναι ορατό στο σύνολό του από μεγάλο μέρος της Ασίας, την ανατολική ακτή της Αφρικής και τη δυτική Αυστραλία. Οι παρατηρητές από την Ευρώπη, την Αφρική και την Ωκεανία «θα δουν τουλάχιστον μέρος της έκλειψης, ενώ όσοι βρίσκονται στην Αμερική θα χάσουν εντελώς το θέαμα, καθώς το φεγγάρι ανατέλλει πολύ αργά», σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα.

Πανσέληνος Σεπτεμβρίου: Γιατί ονομάστηκε φεγγάρι του καλαμποκιού

Γνωστή και ως «Φεγγάρι του Καλαμποκιού», η πανσέληνος του Σεπτεμβρίου οφείλει την ονομασία της στη σύνδεσή της με την εποχή της συγκομιδής των καλλιεργειών στη Βόρεια Αμερική, σύμφωνα με τη NASA. Οι ιθαγενείς της βορειοανατολικής Αμερικής ονόμασαν έτσι το φεγγάρι επειδή συνέπιπτε με τη συγκομιδή καλαμποκιού, κολοκύθας, φασολιών και ρυζιού αποτελώντας μια περίοδο ιδιαίτερα σημαντική για την επιβίωσή τους.

Επίσης, το «Corn Moon» βοηθούσε τους αγρότες να εργάζονται περισσότερες ώρες τη νύχτα καθώς το έντονο φως του φεγγαριού φώτιζε τα χωράφια και διευκόλυνε τη συγκομιδή ενώ ορισμένες χρονιές, αν η πανσέληνος πέφτει πολύ κοντά στη φθινοπωρινή ισημερία τότε ονομάζεται «Harvest Moon» δηλαδή «Φεγγάρι του Θερισμού» μια ονομασία που διατηρεί επίσης τον αγροτικό και παραδοσιακό χαρακτήρα της.

