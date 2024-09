Οι διακρίσεις κατά των ΛΟΑΤΚΙ+ προκαλούν στρες και οδηγούν σε κατάθλιψη

Επιστημονική έρευνα συνδέει το χρόνιο στρες, τις διακρίσεις και τον στιγματισμό των ΛΟΑΤΚΙ+ ενήλικων ατόμων με πιθανό αυξημένο ρίσκο επιδείνωσης της υγείας του εγκεφάλου συγκριτικά με τα στρέιτ cisgender άτομα - εκείνα που ταυτίζονται με το φύλο που τους αποδόθηκε κατά τη γέννησή τους.

Οι διακρίσεις κατά της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας μπορούν να οδηγήσουν σε καταστάσεις ψυχικής υγείας, συμπεριλαμβανομένης της κατάθλιψης και του άγχους, οι οποίες με τη σειρά τους μπορούν να επιδεινώσουν την υγεία του εγκεφάλου.

Η μεγάλη μελέτη σε περισσότερους από 393.000 ενήλικες συμμετέχοντες, που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη (25/9) στο περιοδικό Neurology, διαπίστωσε 15% υψηλότερο κίνδυνο σύνθετων αποτελεσμάτων για την υγεία του εγκεφάλου -συμπεριλαμβανομένης της άνοιας, του εγκεφαλικού επεισοδίου και της κατάθλιψης σε προχωρημένη ηλικία- που ορίζεται ως ένα καταθλιπτικό επεισόδιο που διαγνώστηκε για πρώτη φορά στην ηλικία των 60 ετών ή αργότερα.

«Είναι ανησυχητικό να βλέπουμε τις διαφορές στην υγεία του εγκεφάλου μεταξύ των ατόμων που ανήκουν σε σεξουαλικές έμφυλες μειονότητες (SGM) και των στρέιτ ατόμων», δήλωσε ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης δρ Shufan Huo, μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Τμήμα Νευρολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Yale, στο CNN.

«Ταυτόχρονα, χαίρομαι που μπορούμε να ευαισθητοποιήσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Η ιατρική παραδοσιακά επικεντρωνόταν στους λευκούς, αρσενικούς ασθενείς, αλλά σήμερα συνειδητοποιούμε ότι αυτή η προσέγγιση δεν καλύπτει επαρκώς τις ανάγκες του ποικιλόμορφου πληθυσμού μας» πρόσθεσε.

Οι προηγούμενες μελέτες σχετικά με την υγεία αυτών των ομάδων, οι οποίες είναι λίγες, έχουν συχνά μικρό μέγεθος δείγματος, στερούνται πιο συγκεκριμένων κατηγοριών σεξουαλικότητας ή ταυτότητας φύλου και δίνουν υπερβολική έμφαση σε θέματα όπως ο HIV, η χρήση ορμονών, η διαταραχή χρήσης ουσιών και η ψυχική υγεία, ανέφεραν οι συγγραφείς.

Η τελευταία αυτή επιστημονική μελέτη «είναι σημαντική επειδή είναι η πρώτη αυτού του είδους που συλλέγει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου», δήλωσε ο δρ Riccardo Manca, ερευνητής στο Τμήμα Βιοεπιστημών του Πανεπιστημίου Brunel του Λονδίνου, ο οποίος δεν συμμετείχε στην έρευνα.

«Ένας τέτοιος βαθμός ποικιλομορφίας στο δείγμα το καθιστά πιο αντιπροσωπευτικό για τον πληθυσμό ΛΟΑΤΚΙ+. Τα ευρήματα θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην ενημέρωση μελλοντικών μελετών που διερευνούν τον αυξημένο κίνδυνο αρνητικών αποτελεσμάτων σε υποομάδες ΛΟΑΤΚΙ+ για να κατανοήσουν τις συγκεκριμένες προκλήσεις για την καθεμία», δήλωσε ο Huo.

Μελέτη της υγείας του εγκεφάλου σε διαφορετικούς πληθυσμούς

Για να αντιμετωπίσουν το κενό στη γνώση, οι συγγραφείς μελέτησαν τους συμμετέχοντες που εγγράφηκαν στο ερευνητικό πρόγραμμα All of Us Research Program με έδρα τις ΗΠΑ μεταξύ Μαΐου 2017 και Ιουνίου 2022. Οι συμμετέχοντες αποκάλυψαν εάν ταυτίζονταν ως σεξουαλική μειονότητα - ομοφυλόφιλοι, αμφιφυλόφιλοι, διαφορετικού σεξουαλικού προσανατολισμού ή μη ευθύς σεξουαλικός προσανατολισμός - και/ή ως μειονότητα φύλου, που ορίζεται ως διαφορετικό φύλο, τρανς ή ταυτότητα φύλου διαφορετική από το φύλο που τους αποδόθηκε κατά τη γέννηση.

Οι συγγραφείς συμπεριέλαβαν μόνο την άνοια, το εγκεφαλικό επεισόδιο και την κατάθλιψη σε προχωρημένη ηλικία στον κατάλογο των αποτελεσμάτων για την υγεία του εγκεφάλου, δεδομένου ότι αυτές είναι μερικές από τις πιο εμφανείς ασθένειες που επηρεάζουν τις νευρολογικές, ψυχιατρικές και γνωστικές πτυχές του εγκεφάλου.

Οι παθήσεις είναι επίσης αλληλένδετες και μοιράζονται κοινούς παράγοντες κινδύνου. Από τα 393.041 ενήλικα άτομα ηλικίας 51 ετών κατά μέσο όρο, περίπου το 10% ανήκε σε ομάδες σεξουαλικών ή έμφυλων μειονοτήτων. Από αυτό το υποσύνολο, το 97% ταυτοποιήθηκε ως σεξουαλική μειονότητα και το 11% ως μειονότητα φύλου, αλλά αυτές οι δύο ομάδες δεν ήταν αμοιβαία αποκλειόμενες.

«Αξιοσημείωτα ευρήματα ήταν οι διαφορές μεταξύ των υποομάδων», δήλωσε ο Huo. «Τα άτομα που είχαν εκχωρηθεί άνδρες κατά τη γέννηση (AMAB) είχαν υψηλότερα ποσοστά κατάθλιψης στο τέλος της ζωής τους (σε σύγκριση με τον cisgender πληθυσμό), ενώ τα άτομα σεξουαλικών μειονοτήτων που είχαν εκχωρηθεί γυναίκες κατά τη γέννηση (AFAB) και τα άτομα με διαφορετικό φύλο είχαν υψηλότερα ποσοστά άνοιας. Οι διαφυλικές γυναίκες είχαν υψηλότερα ποσοστά εγκεφαλικού επεισοδίου», δήλωσε η Huo. «Τα ευρήματα αυτά δείχνουν ότι κάθε ομάδα έχει ξεχωριστό προφίλ κινδύνου, για παράδειγμα λόγω των διαφορών στο κοινωνικό στίγμα» εξήγησε.

«Είναι ενδιαφέρον ότι μια πρόσφατη επιδημιολογική μελέτη από το Ηνωμένο Βασίλειο έδειξε ότι ο κίνδυνος άνοιας μεταξύ των μη ετεροφυλόφιλων ατόμων ήταν υψηλότερος μόνο σε άτομα ηλικίας κάτω των 55 ετών», πρόσθεσε ο Manca. «Αυτό σημαίνει ότι η έκπτωση των εγκεφαλικών λειτουργιών στην κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ+, ή τουλάχιστον σε ορισμένες υποομάδες της, μπορεί να συμβεί νωρίτερα από ό,τι αναμένεται στον ετεροφυλόφιλο πληθυσμό. Ωστόσο, οι λόγοι πίσω από αυτό το φαινόμενο παραμένουν ασύλληπτοι.

Δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι το να είσαι μόνο σεξουαλική ή έμφυλη μειονότητα προκαλεί χειρότερη υγεία του εγκεφάλου, δήλωσαν οι ειδικοί. Οι αυξημένοι κίνδυνοι προέρχονται πιθανότατα από έναν συνδυασμό ψυχοκοινωνικών και βιολογικών παραγόντων, δήλωσε ο Huo - το χρόνιο στρες, οι διακρίσεις και ο στιγματισμός μπορούν να οδηγήσουν σε καταστάσεις ψυχικής υγείας, συμπεριλαμβανομένης της κατάθλιψης και του άγχους, οι οποίες με τη σειρά τους μπορούν να επιδεινώσουν την υγεία του εγκεφάλου.

*Με πληροφορίες από CNN