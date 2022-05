Ο Τζακ Ντόρσεϊ «παραιτείται από το διοικητικό συμβούλιο» του Twitter «σήμερα»

Ο συνιδρυτής του Twitter, Τζακ Ντόρσεϊ παραιτείται από το διοικητικό συμβούλιο της πλατφόρμας κατά πληροφορίες από σήμερα - μόλις λίγες εβδομάδες μετά τη μεσολάβησή του στην πώληση του μέσου στον Έλον Μασκ.

Η αποχώρησή του σημαίνει πως όλοι εκείνοι που συνεργάστηκαν για τη δημιουργία του Twitter, έχουν πλέον διακόψει τους επίσημους δεσμούς τους με το μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Το Twitter είχε ανακοινώσει τον περασμένο Νοέμβριο πως ο Ντόρσεϊ θα εγκατέλειπε το διοικητικό συμβούλιο όταν έληγε η θητεία του στην ετήσια συνάντηση των μετόχων.

Στις 25 Απριλίου, το διοικητικό συμβούλιο ομοφώνως ενέκρινε την πώληση της εταιρείας στον διευθύνοντα σύμβουλο της Tesla, Έλον Μασκ, έναντι 44 δισ. δολαρίων.

Ο ίδιος ο Ντόρσεϊ φέρεται να στήριξε την εξέλιξη αυτή, με μια σειρά υποστηρικτικών tweet για τον Μασκ.

Elon’s goal of creating a platform that is “maximally trusted and broadly inclusive” is the right one. This is also @paraga’s goal, and why I chose him. Thank you both for getting the company out of an impossible situation. This is the right path...I believe it with all my heart.